Premiile Naționale „Negruzzi” 2026

* evenimentul va avea loc în ziua de 1 decembrie, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare din Iași.* Juriul a analizat propunerile ediției 2026

S-au scurs peste zece ani de când prestigioasele Premii Naționale „Negruzzi”, care marchează 200 de ani de tradiție culturală, civică și europeană, omagiază valorile contemporane românești și excelența în domeniile artistic, umanist și științific. Palmaresul primelor zece ediții cuprinde nume ale unor personalități de marcă, precum acad. Ioan-Aurel Pop, acad. Alexandru Zub, acad. Viorel Barbu, acad. Nicolae Dabija, scriitorii Ana Blandiana, Matei Vișniec, George Banu, Andrei Pleșu, Ion Hadârcă, E.S. Emil Hurezeanu, E.S. Luca Niculescu, compozitorul Eugen Doga, actorul Constantin Chiriac, prof. univ. dr. Leon Dănăilă, prof. univ. dr. Grigore Tinică, prof. univ. dr. Mihail Gabriel Dimofte, prof. univ. dr. Valerius M. Ciucă, Președintele Republicii Moldova, Excelența Sa Maia Sandu, regizorii Andrei Șerban și Virgil Tănase, soprana Elena Moșuc, scriitorul și jurnalistul de știință Alexandru Mironov.

Cu câteva zile în urmă, la sediul Editurii Junimea, juriul Premiilor „Negruzzi-200”, format din reprezentanți desemnați ai fondatorilor și ai principalilor parteneri, a analizat propunerile pentru ediția 2026. Dintre acestea, la o următoare întâlnire, vor fi stabiliți laureații, ca de fiecare dată urmând să se acorde trei distincții și un premiu special, „Dana Konya Petrișor”. Și în acest an, juriul este condus de prof. univ. dr. Simona Modreanu (directorul Editurii „Junimea”) și alcătuit din prof. univ. dr. Cătălin Turliuc (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), conf. univ. dr. Ioan Milică (directorul BCU „Mihai Eminescu”), prof. univ. dr. Grigore Tinică (directorul Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu”), notar Gabriela Lungu (Domeniile Lungu), jurnalistul Vasile Arhire și Mihai Pricop (delegat al Primăriei Municipiului Iași).

Premiile Naționale „Negruzzi-200” sunt organizate de Editura Junimea, sub patronajul Primăriei Municipiului Iași, cu sprijinul Domeniilor Lungu – Hermeziu și în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, TVR Iași și Radio Iași. Premiile se vor decerna marți, 1 decembrie, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare.

