Călin-George Vameşu şi Elena Grosu, şefi de promoţie ai Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, reprezintă generaţia de absolvenţi care îmbină performanţa academică, implicarea în cercetare şi dorinţa de a deveni profesionişti dedicaţi pacienţilor.

Călin - George Vameşu, şef de promoţie la programul de studiu Medicină în limba română, a încheiat cei şase ani de facultate cu media multianuală 10. Parcursul său a fost ghidat de o curiozitate începută încă din copilărie, care l-a condus de la interesul pentru geografie spre chimie, biologie şi, în final, către medicină. „Încă din copilărie am fost curios să înțeleg cum funcționează lumea. La început, această curiozitate m-a purtat spre geografie. Mai târziu, în liceu, chimia și biologia au mutat această curiozitate spre corpul uman și, aproape fără să-mi dau seama, medicina a devenit continuarea firească a dorinței de a înțelege, de a pune întrebări și de a căuta răspunsuri”, Călin-George Vameşu.

Pe parcursul facultăţii s-a implicat în cercetare ştiinţifică, participând la elaborarea şi publicarea unor articole în reviste indexate internaţional, dar şi în proiecte universitare şi mobilităţi Erasmus+, experienţe care i-au consolidat autonomia şi direcţia profesională. „Cea mai mare satisfacţie nu vine din această performanţă, ci din convingerea că am învăţat cu adevărat", mărturiseşte absolventul, care consideră că formarea unui medic presupune mai mult decât acumularea de informaţii.

Pentru Călin-George Vameşu, medicina înseamnă atât competenţă, cât şi empatie: „Examenele sunt doar o parte din formarea unui medic. Medicina înseamnă nu doar competenţă profesională, ci şi empatie, răbdare şi capacitatea de a rămâne aproape de oameni atunci când au cea mai mare nevoie”.

„C ele mai frumoase amintiri sunt legate de oamenii pe care i-am cunoscut”

La Facultatea de Medicină Dentară, şefa de promoţie este Elena Grosu, absolventă cu media multianuală 9,78. Alegerea acestei specializări a pornit din experienţele pozitive din copilărie, când vizitele la medicul stomatolog i-au oferit încredere şi admiraţie pentru profesia medicală. „Eram fascinată de modul în care un medic putea reda sănătatea, încrederea şi zâmbetul unui pacient”, povesteşte Elena Grosu, care a ales UMF Iaşi pentru mediul academic şi oportunităţile de dezvoltare oferite studenţilor.

Pentru ea, anii de facultate au însemnat nu doar cursuri şi examene, ci şi oameni, prietenii şi experienţe care au contribuit la formarea sa. „Recomandările primite de la medici și absolvenți, precum și experiențele împărtășite de aceștia, mi-au oferit încrederea că aici voi pune bazele viitoarei mele cariere. Astăzi pot spune că această alegere a fost una dintre cele mai importante și valoroase decizii din viața mea. Privind în urmă, îmi dau seama că cele mai frumoase amintiri nu sunt legate doar de cursuri, examene sau sesiuni, ci mai ales de oamenii pe care i-am cunoscut”, spune Elena Grosu.

Participarea la congrese şi conferinţe, viaţa de cămin şi relaţiile construite în această perioadă au transformat studenţia într-un capitol important al vieţii sale. „Privind în urmă, îmi dau seama că cele mai frumoase amintiri nu sunt legate doar de cursuri, examene sau sesiuni, ci mai ales de oamenii pe care i-am cunoscut. Am avut norocul să întâlnesc colegi extraordinari, alături de care am împărtășit emoțiile examenelor, satisfacția fiecărei reușite și provocările anilor de studenție. Am participat împreună la congrese, conferințe și evenimente academice, dar și la aniversări și alte momente importante din viața fiecăruia, experiențe care ne-au apropiat și ne-au ajutat să creștem împreună”, spune Elena Grosu.

La finalul celor şase ani, ea priveşte cu recunoştinţă spre profesorii, colegii şi familia care i-au fost alături: „UMF Iaşi nu m-a pregătit doar pentru a deveni medic stomatolog, ci m-a format ca profesionist şi ca om”.

Prin rezultatele lor, cei doi şefi de promoţie transmit un mesaj viitorilor studenţi: performanţa în medicină se construieşte prin pasiune, disciplină, perseverenţă şi dorinţa permanentă de a învăţa şi de a evolua. Laura RADU