* examenul de Definitivat 2026 s-a încheiat la Iași fără candidați eliminați pentru fraudă * prezența a depășit 96%, însă 15 dintre cadrele didactice intrate în sălile de examen au decis să abandoneze proba

Proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ a adunat, marți, 14 iulie 2026, aproape 500 de cadre didactice din județul Iași.

Dintre cei 505 candidați care aveau dreptul să participe la examen, 488 s-au prezentat în sălile de concurs, ceea ce înseamnă o rată de prezență de 96,6%. Alți 17 candidați au absentat.

Examenul s-a desfășurat fără incidente grave. Niciun candidat din județul Iași nu a fost eliminat pentru suspiciune de fraudă.

Doar 473 de lucrări din Iași intră la evaluare

Dintre cei 488 de candidați prezenți, 15 au solicitat retragerea din examen, invocând motive personale. Metodologia permite retragerea în timpul probei, în condițiile stabilite pentru desfășurarea concursului.

Prin urmare, 473 de lucrări scrise urmează să fie evaluate, reprezentând 93,7% din numărul total al candidaților care aveau dreptul să participe la examen.

Lucrările nu vor fi corectate în centrele în care a fost susținută proba, ci vor fi evaluate digitalizat, în centre constituite la nivel național și organizate pe discipline.

Rezultatele la Definitivat 2026 apar pe 21 iulie

Primele rezultate vor fi afișate marți, 21 iulie 2026, atât în centrele de examen, cât și pe platforma oficială dedicată Definitivatului.

Candidații nemulțumiți de note vor putea depune contestații pe 21 iulie, până la ora 20:00, și pe 22 iulie, până la ora 12:00. Cererile vor putea fi transmise și online, la adresele de e-mail comunicate de Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 27 iulie. Validarea acestora prin ordin de ministru este programată în perioada 30 iulie–18 august 2026.

Nota 8 îi scoate pe profesori din etapa de debutant

Pentru promovarea examenului de definitivare în învățământ, candidații trebuie să obțină cel puțin media 8.

Definitivatul marchează trecerea de la etapa de profesor debutant la dobândirea dreptului de practică în învățământul preuniversitar. Promovarea examenului le permite cadrelor didactice să își continue parcursul profesional și să intre pe ruta de obținere a gradelor didactice.

La Iași, miza rămâne acum rezultatul celor 473 de lucrări care vor intra efectiv în evaluarea națională. Clara DIMA