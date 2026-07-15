Trei zile de lupte, foc sacru, concerte și spectacole la Festivalul Getodava 2026

Istoria prinde din nou viață la doar câțiva kilometri de Iași! Festivalul Istoric Getodava revine cu cea de-a VII-a ediție și promite un weekend spectaculos, în care dacii, romanii, gladiatorii și războinicii vikingi vor transforma comuna Schitu Duca, în weekend, într-o adevărată cetate antică.

Între 17 și 19 iulie, organizatorii îi invită pe ieșeni și pe turiști să ia parte la unul dintre cele mai spectaculoase festivaluri istorice din Moldova, unde intrarea este gratuită, iar atmosfera va fi completată de concerte, demonstrații militare, gastronomie antică, foc de tabără și activități pentru întreaga familie.

Festivalul debutează vineri, 17 iulie, pe Pietonalul Ștefan cel Mare, în fața Primăriei Iași.

De la ora 18:00, publicul va asista la deschiderea oficială, cu parada asociațiilor istorice, dansurile nimfelor, demonstrații de luptă între daci și romani, dar și spectacole cu gladiatori care vor transforma centrul orașului într-o veritabilă arenă antică.

Cetatea Geto-Dava devine capitala distracției

În weekend, acțiunea se mută în Cetatea Geto-Dava din satul Poiana, comuna Schitu Duca, unde vizitatorii vor putea petrece două zile pline de experiențe inedite.

Programul include lupte spectaculoase între daci, romani și gladiatori, demonstrații militare, dansurile nimfelor, gastronomie antică și turte tradiționale, ateliere interactive pentru copii și adulți, concursuri de tras sfoara cu premii, tombolă cu premii, demonstrații de karate, box și scrimă, teatru de modă pentru copii, producători locali, zonă generoasă de food & drinks cu grătare și ceaune, animale domestice, plimbări cu căruța, plimbări cu ATV-uri și biciclete, airsoft, camping în aer liber și foc de tabără.

Serile festivalului vor fi animate de concerte susținute de Noi și Vechi, Dor de Tei, Arhaic Beats și DJ Florin Bordeianu, iar punctul culminant al serii de sâmbătă îl va reprezenta aprinderea Focului Sacru, urmată de muzică și petrecere sub cerul liber.

Duminică, atmosfera continuă cu dansurile Ansamblului Flori de Sânzâiene, concerte și spectacole istorice.

Unul dintre cele mai așteptate momente va avea loc duminică, de la ora 19:00, când va fi extras marele câștigător al tombolei „Vii cu o Ie, pleci cu o mie!”.

Premiul cel mare este de 1.000 de lei, iar participanții pot câștiga și numeroase produse oferite de sponsorii evenimentului.

Transport gratuit din Iași

Organizatorii au pregătit și transport gratuit din Rond Bucium către Cetatea Geto-Dava, astfel încât vizitatorii să poată ajunge ușor la festival și să se bucure fără griji de toate activitățile.

Timp de trei zile, Schitu Duca devine locul unde istoria, tradițiile și distracția se întâlnesc, iar Festivalul Getodava promite din nou unul dintre cele mai spectaculoase evenimente de vară din județul Iași. Carmen DEACONU