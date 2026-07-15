Elevii de nota 10 ai Iașului, premiați în aplauze

Iașul și-a celebrat miercuri elitele educației într-o ceremonie încărcată de emoție și mândrie. Cei patru elevi care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat au fost recompensați în cadrul unei festivități organizate de Primăria Municipiului Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași, în Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu.

Tinerii care au dus numele Iașului în topul performanței naționale au primit premii de câte 2.000 de lei, diplome, cărți și tradiționalele coronițe, în semn de recunoaștere pentru rezultatele excepționale. De asemenea, profesorii care i-au pregătit și directorii unităților de învățământ au fost recompensați simbolic pentru contribuția lor la aceste performanțe.

Iașul confirmă încă o dată că este capitala performanței în educație

Inspectorul școlar general Rodica Leontieș a subliniat că rezultatele obținute demonstrează forța școlii ieșene și rolul pe care îl are în sistemul educațional românesc. „Astăzi celebrăm performanța la cel mai înalt nivel în educația ieșeană. Mulțumesc Primăriei Municipiului Iași pentru parteneriatul constant prin care excelența este recunoscută și susținută. Felicit elevii, profesorii, directorii și părinții care au făcut posibilă această reușită. Școala ieșeană rămâne un reper pentru întreaga Românie”, a transmis aceasta.

Primarul Mihai Chirica le-a transmis elevilor un mesaj puternic, îndemnându-i să își folosească inteligența și pregătirea pentru a transforma societatea. „Iașul este capitala școlilor excepționale care dau țării, an de an, tineri foarte bine pregătiți. Mi-aș dori ca acești tineri să rămână aici și să contribuie la dezvoltarea comunității noastre, dar oriunde îi va purta viața, sper să nu uite niciodată că au fost formați în Capitala Moldovei.

Începând de astăzi, aveți curajul să schimbați tot ceea ce nu vă place în jurul vostru. Inteligența și competențele voastre vor fi întotdeauna mai puternice decât orice obstacol. Fiți înțelepți, cinstiți și patrioți. Educația este singura noblețe care contează!”, a declarat edilul.

Patru elevi care au scris istorie pentru Iași

La Evaluarea Națională, județul Iași a avut una dintre cele doar șapte medii de 10 din întreaga țară, obținută de:

Cezara Ștefăniu – Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași.

La Bacalaureat, Iașul a avut trei dintre cele 68 de medii de 10 la nivel național:

Daria-Maria Sfecliș – Colegiul Național Iași;

Bianca-Andreia Balan – Colegiul „Mihail Sadoveanu” Pașcani;

Naomi Pascal – Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei.

Rezultatele obținute de cei patru „zeciști” confirmă încă o dată statutul Iașului de pol educațional al României. În spatele fiecărei medii perfecte se află ani de muncă, profesori dedicați și familii care au susținut fiecare pas al acestor tineri.

Într-o perioadă în care sistemul de educație este adesea criticat, povestea acestor elevi demonstrează că excelența există, iar Iașul continuă să o producă an de an. Carmen DEACONU