Adio, rachete! Guvernul pregătește un nou sistem antigrindină!

* România ar putea renunța, treptat, la rachetele antigrindină și ar urma să testeze un sistem complet nou, folosit deja la nivel național în Ungaria și considerat de autorități mai eficient în reducerea pagubelor provocate de grindină * anul acesta, pentru al doilea an consecutiv, sistemul va rămâne „în conservare”, la fel, și cele 16 puncte de lansare antigrindină din județul Iași, care acopereau 370.000 de hectare de culturi

După luni întregi de controverse și dispute între fermieri, Guvernul face primul pas pentru repornirea Sistemului Național Antigrindină. Executivul a aprobat modificările privind organizarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, deschizând calea relansării unuia dintre cele mai controversate programe din agricultura românească.

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, spune că sistemul ar putea fi repornit pentru perioada 2026-2028, interval în care vor fi analizate cele mai bune soluții tehnologice pentru protejarea culturilor agricole. Decizia finală privind programul multianual va putea fi luată însă doar de un Guvern cu puteri depline.

România se uită spre modelul Ungariei

În locul rachetelor antigrindină, autoritățile iau în calcul introducerea unui sistem bazat pe generatoare amplasate la sol, care eliberează în atmosferă particule de iodură de argint. Acestea nu opresc furtunile și nici nu provoacă ploaie, însă reduc dimensiunea bucăților de grindină, limitând astfel pagubele produse în agricultură.

Modelul funcționează deja în Ungaria, unde aproape 1.000 de generatoare acoperă întreg teritoriul țării în fiecare sezon, între 15 aprilie și 30 septembrie.

Datele prezentate de autoritățile ungare arată că, după introducerea sistemului, suprafața culturilor afectate de grindină s-a redus spectaculos. Dacă în 2017 fermierii raportau pagube pe aproape 72.000 de hectare, în primii șapte ani de funcționare ai noului sistem media anuală a coborât la aproximativ 34.000 de hectare.

Fermierii cer protecție, dar controversa rămâne

Repornirea sistemului a fost solicitată în special de producătorii din sectorul vitivinicol, care avertizează că fenomenele meteorologice extreme provoacă anual pierderi uriașe.

În același timp, sistemul antigrindină continuă să împartă agricultorii în două tabere. În timp ce unii susțin că protejează culturile și reduce pagubele, alții contestă eficiența lui și cer dovezi științifice privind impactul asupra precipitațiilor.

Cert este că, după o perioadă de blocaj, România se pregătește să redeschidă unul dintre cele mai importante programe de protecție agricolă, iar noua tehnologie inspirată din modelul ungar ar putea schimba modul în care sunt apărate culturile împotriva grindinei în următorii ani. Daniel BACIU