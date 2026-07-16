Alarmă la Iași! Sute de copii dispar în fiecare an

* cifrele oficiale transmise de Ministerul Afacerilor Interne sunt un adevărat duș rece * Iașul este unul dintre județele în care fenomenul disparițiilor de minori se menține la un nivel alarmant, cu sute de sesizări în fiecare an * în ultimii cinci ani, numai în județul Iași au fost înregistrate mii de sesizări privind dispariția minorilor

La Iași se consumă, aproape zilnic, o dramă tăcută. Un copil pleacă de acasă. O familie intră în panică. Telefoanele sună frenetic. Poliția pornește căutările. Iar pentru câteva ore, sau uneori zile întregi, timpul pare să se oprească.

Doar în 2025, polițiștii au primit 648 de sesizări, după alte 581 în 2024, 558 în 2023, 953 în 2022 și 666 în 2021. Sunt cifre care arată că fenomenul nu doar că persistă, ci continuă să macine comunitatea ieșeană.

Adolescenții sunt cei mai vulnerabili

Șocant este faptul că aproape toate drumurile duc către aceeași categorie vulnerabilă: adolescenții. Cei mai mulți copii dați dispăruți au între 14 și 18 ani, iar în multe situații este vorba despre fete. În spatele fiecărui dosar există o poveste pe care statisticile nu o pot spune: părinți care își caută copiii disperați, nopți nedormite, lacrimi și teama că telefonul care sună poate aduce cea mai cumplită veste.

Poliția explică fenomenul printr-un amestec exploziv de cauze: familii destrămate, părinți plecați la muncă în străinătate, lipsa supravegherii, abandon școlar, anturaje toxice, sărăcie și conflicte familiale. Sunt răni sociale care, în loc să fie tratate, continuă să se adâncească.

Și mai tulburător este faptul că unele dispariții nu înseamnă doar plecări voluntare. În spatele unor cazuri se ascund suspiciuni de răpire, exploatare sau alte infracțiuni grave. Tocmai de aceea, fiecare minut contează, iar fiecare sesizare declanșează o mobilizare amplă a polițiștilor.

Zeci de mii de cazuri înregistrate la nivel național

La nivel național, 45.205 sesizări privind dispariția minorilor au fost înregistrate între 2021 și 2025. Este un număr uriaș, care vorbește despre o Românie în care prea mulți copii dispar din atenția celor care ar trebui să-i protejeze.

Iașul nu mai poate privi în altă parte. În spatele fiecărei statistici există un copil. Un ghiozdan rămas în cameră. Un pat gol. O mamă care nu închide ochii toată noaptea. Un tată care refuză să creadă că propriul copil a dispărut fără urmă.

Fenomenul nu mai este doar o statistică. A devenit o rană deschisă a județului. Carmen DEACONU