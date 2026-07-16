Coșmar la pompă: motorina ar putea sări de 10 lei pe litru în câteva zile!

Românii ar putea intra în toamnă cu un nou șoc la pompă. Dacă războiul din Golf continuă să escaladeze, iar petrolul și dolarul își continuă ascensiunea, motorina standard ar putea depăși pragul psihologic de 10 lei pe litru cât de curând. Nu mai este doar un scenariu teoretic, ci o posibilitate pe care specialiștii o consideră tot mai plauzibilă.

La Iași, efectele scumpirilor sunt deja vizibile. Potrivit prețurilor afișate astăzi în stațiile de alimentare, litrul de motorină standard se vinde între 9,39 și 9,46 lei, în timp ce benzina standard costă între 8,62 și 8,68 lei/litru. Pentru carburanții premium, șoferii plătesc și mai mult: benzina superioară variază între 9,18 și 9,40 lei/litru, iar motorina superioară a trecut deja peste pragul psihologic de 10 lei, fiind comercializată cu prețuri cuprinse între 10,16 și 10,27 lei/litru.

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, avertizează că piața mondială a petrolului intră într-o etapă în care riscul geopolitic începe să se transforme într-un cost permanent. Strâmtoarea Hormuz, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul consumat în lume, rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte ale economiei globale. O blocare parțială sau totală a traficului ar însemna scumpiri aproape instantanee pentru transportatori, rafinării și, în final, pentru fiecare șofer.

Deocamdată, cotația Brent oscilează între 84 și 86 de dolari pe baril, însă analiștii estimează că, dacă tensiunile persistă, petrolul ar putea urca rapid spre 100-110 dolari, iar într-un scenariu extrem chiar peste 120 de dolari pe baril.

Pentru România, problema nu este doar petrolul

Carburanții sunt cumpărați în dolari, iar dacă moneda americană continuă să se aprecieze în raport cu leul, efectul se multiplică. Chiar dacă petrolul nu explodează spectaculos, combinația dintre un baril mai scump și un dolar mai puternic poate împinge rapid prețurile la pompă către noi recorduri.

Estimările Asociației Energia Inteligentă indică faptul că, în următoarele săptămâni, benzina ar putea ajunge la 8,8 lei pe litru, iar motorina la aproape 9,7 lei. Dacă situația din Orientul Mijlociu nu se detensionează, motorina ar ajunge rapid în intervalul 10-10,25 lei pe litru, în timp ce benzina ar putea depăși 9 lei.

Motorina rămâne veriga cea mai vulnerabilă. Europa are un deficit structural de distilate medii, iar cererea din transport și industrie menține presiunea asupra prețurilor. Cu alte cuvinte, chiar dacă benzina se scumpește, motorina va continua, cel mai probabil, să fie și mai costisitoare.

Mai mult de jumătate din prețul plătit la pompă reprezintă taxe și accize. Din acest motiv, orice creștere a cotației petrolului este amplificată de fiscalitate și de cursul valutar. În lipsa unor măsuri de compensare sau a reducerii taxelor, întreaga povară ajunge direct în buzunarul consumatorilor.

Scumpirea carburanților nu se oprește la pompă

Motorina este combustibilul care pune în mișcare economia: transportă alimente, materiale de construcții, produse industriale și mărfuri. Fiecare ban adăugat la prețul unui litru se regăsește, mai devreme sau mai târziu, în factura de la supermarket, în costul transportului și în aproape toate bunurile de consum.

Specialiștii estimează că există peste 50% șanse ca motorina să se apropie de 10 lei pe litru și aproximativ 30% probabilitate să depășească acest prag. Doar o detensionare rapidă a conflictului din Golf și o scădere consistentă a prețului petrolului ar putea schimba direcția pieței.

Până atunci, România rămâne captivă unei ecuații pe care nu o controlează: un război aflat la mii de kilometri distanță, un dolar tot mai puternic și o piață energetică în care fiecare nouă explozie din Orientul Mijlociu poate însemna câțiva bani în plus la pompă și, în cele din urmă, un nou val de scumpiri în întreaga economie.

Daniel BACIU