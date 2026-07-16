* salariul mediu net a coborât la 5.684 de lei în luna mai, însă prețurile au crescut de peste trei ori mai repede decât veniturile * puterea de cumpărare a angajaților români scade de 11 luni consecutiv * la Iași, salariul mediu rămâne sub nivelul național

Majorările salariale există mai mult pe hârtie. Deși angajații au primit, în medie, mai mulți lei decât în urmă cu un an, acești bani cumpără mai puține alimente, servicii și produse. Inflația de aproape 11% a șters creșterea veniturilor și a adâncit presiunea asupra bugetelor familiale.

Salariul mediu net a scăzut cu 159 de lei într-o lună

Câștigul salarial mediu net din România a ajuns în mai 2026 la 5.684 de lei, cu 159 de lei, respectiv 2,7%, mai puțin decât în aprilie. Salariul mediu brut a coborât la 9.483 de lei, potrivit Institutului Național de Statistică. Față de mai 2025, salariul net a crescut nominal cu doar 3,2%. În același interval, prețurile de consum au urcat cu aproximativ 10,9%. Indicele câștigului salarial real a fost de 93,1%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a angajaților s-a redus cu aproape 7% într-un singur an.

Mai 2026 a fost a 11-a lună consecutivă în care salariile au crescut mai lent decât prețurile. Diferența de aproape opt puncte procentuale dintre majorarea veniturilor și inflație este cea mai mare din ultimul an. Pentru un angajat, problema nu este suma trecută pe fluturaș, ci cantitatea de produse și servicii pe care o poate cumpăra. Facturile, alimentele, chiriile și transportul consumă o parte tot mai mare din venit, chiar dacă salariul nominal este ceva mai mare decât anul trecut.

La Iași, salariul mediu era cu 401 lei sub media țării

Cele mai recente date județene disponibile arată că salariul mediu net din Iași a fost, în aprilie 2026, de 5.442 de lei. La nivel național, media aceleiași luni era de 5.843 de lei, ceea ce plasa Iașul cu 401 lei sub media țării.

Față de aprilie 2025, câștigul mediu net al unui angajat ieșean a crescut cu numai 113 lei, de la 5.329 la 5.442 de lei, adică cu aproximativ 2,1%. Creșterea a fost mult mai mică decât rata anuală a inflației, care ajunsese în aprilie la 10,7%.

În județ erau înregistrați la sfârșitul lunii aprilie 199.259 de salariați, cu 2.384 mai puțini decât în aceeași perioadă din 2025. Iașul rămâne cel mai important centru economic și salarial din regiunea de Nord-Est, dar nu reușește să atingă media națională.

IT-ul trece de 13.000 de lei, alte domenii rămân sub 3.000

Diferențele dintre sectoare sunt uriașe. Cele mai mari salarii medii nete au fost înregistrate în programare și consultanță IT, cu 13.150 de lei, și în extracția petrolului și gazelor naturale, cu 12.405 lei.

La polul opus, salariul mediu net a fost de numai 2.863 de lei în pescuit și acvacultură și de 2.895 de lei în alte activități de servicii. Un angajat din IT câștigă astfel, în medie, de peste patru ori mai mult decât unul din sectoarele aflate la baza clasamentului.

Scăderea din mai a fost influențată și de faptul că în lunile precedente fuseseră acordate prime anuale, trimestriale sau de Paște. După dispariția acestor plăți ocazionale, veniturile medii au revenit la niveluri mai mici. În sectorul public, salariul mediu net a crescut față de aprilie cu 2,4% în învățământ și cu 0,5% în administrația publică. În sănătate și asistență socială, veniturile au scăzut cu 0,5%.

Dan DIMA