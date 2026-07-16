* un copil din trei nu a primit prima doză de vaccin ROR, iar imunizarea împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive rămâne mult sub nivelul de siguranță

România intră într-o zonă periculoasă în privința vaccinării copiilor. Estimările pentru 2025, publicate de UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății, arată că zeci de mii de copii au rămas fără protecție în fața unor boli grave care pot provoca epidemii.

60.000 de copii sunt nevaccinați

Doar 66% dintre copiii din România au primit în 2025 prima doză de vaccin împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. Asta înseamnă că aproximativ 60.000 de copii au rămas nevaccinați împotriva rujeolei, una dintre cele mai contagioase boli infecțioase. Situația nu este mai bună nici în cazul rapelului administrat la vârsta de 5 ani. Acoperirea cu a doua doză de vaccin ROR a ajuns la numai 68%, potrivit estimărilor comune UNICEF–OMS publicate la 15 iulie 2026.

România este cu aproape 30 de puncte sub pragul de siguranță

Pentru prevenirea epidemiilor de rujeolă este necesară vaccinarea a cel puțin 95% dintre copii. România se află astfel cu 29 de puncte procentuale sub acest prag în cazul primei doze și cu 27 de puncte sub țintă în cazul celei de-a doua doze.

Seria de date revizuită de OMS și UNICEF indică o deteriorare puternică față de anii anteriori. Acoperirea cu prima doză împotriva rujeolei era estimată la 90% în 2018 și 2019, a coborât la 78% în 2023 și a ajuns la 66% în 2024 și 2025.

27.000 de copii nu au primit nici măcar prima doză DTP

Problemele nu se limitează la vaccinarea împotriva rujeolei. În 2025, numai 85% dintre copii au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive. Aproximativ 27.000 de copii au rămas fără această primă protecție.

Și mai îngrijorătoare este finalizarea schemei. Raportul pentru România arată că acoperirea estimată cu toate cele trei doze DTP a fost de numai 66%. Procentul este identic cu cel din 2024 și mult sub nivelul de 94% înregistrat în 2014.

Vaccinurile incluse în Programul Național de Vaccinare sunt oferite gratuit copiilor și se administrează prin medicii de familie. Calendarul cuprinde, printre altele, vaccinurile împotriva hepatitei B, tuberculozei, poliomielitei, difteriei, tetanosului, tusei convulsive, pneumococului și rujeolei.

DSP Iași arată că vaccinarea ROR este necesară atât cu prima, cât și cu a doua doză, iar atingerea unei acoperiri de 95% este esențială pentru întreruperea transmiterii virusului. Vaccinarea poate fi făcută gratuit prin medicul de familie.

OMS și UNICEF avertizează asupra unor noi epidemii

La nivel mondial, 90% dintre bebeluși au primit în 2025 cel puțin o doză DTP, iar 85% au finalizat schema de trei doze. Totuși, 13,5 milioane de copii nu au primit niciun vaccin în primul an de viață.

Acoperirea globală împotriva rujeolei a rămas la 84% pentru prima doză și la 77% pentru rapel. În 2025, 57 de state au raportat epidemii de rujeolă de amploare sau focare care au perturbat activitatea comunităților și a sistemelor sanitare.

Clara DIMA