Mii de oameni l-au ascultat pe Părintele Pimen Vlad, la AGAPE. Mesajul care a emoționat întreaga asistență

Atmosferă de profundă trăire duhovnicească la Festivalul AGAPE, desfășurat în inima ținutului mănăstirilor nemțene, în weekend, unde unul dintre cei mai îndrăgiți duhovnici români din Sfântul Munte Athos, Părintele Pimen Vlad, a susținut conferința „Provocări contemporane”. Într-o lume tot mai apăsată de griji, nesiguranță și zbucium, cuvintele sale au fost primite cu emoție de miile de credincioși veniți să îl asculte.

După momentele de rugăciune și bucuria aduse de părinții de la Mănăstirea Sihla, prin Paraclisul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, conferința Părintelui Pimen a devenit unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului. Mesajul său a fost unul simplu, dar puternic: omul nu trebuie să-și piardă niciodată nădejdea, oricât de grele ar fi vremurile pe care le traversează.

„Nădejdea nu înseamnă că nu vezi răul din lume”

Părintele Pimen a vorbit despre frământările societății de astăzi, despre familiile încercate, despre tinerii tulburați, despre singurătate și depresie, dar și despre modul în care credința poate reda omului liniștea sufletească. „Nădejdea nu înseamnă că nu vezi răul din lume. Înseamnă să nu lași întunericul să-ți spună ultimul cuvânt. Dacă omul mai poate spune măcar atât: Doamne, nu mă lăsa, deja a aprins o lumânare înăuntrul sufletului său”, le-a transmis părintele celor prezenți.

Duhovnicul athonit a subliniat că suferințele sufletești nu trebuie nici ignorate, nici judecate. Din contră, omul aflat în încercare are nevoie de rugăciune, de oameni care să-i fie aproape, de sprijinul unui duhovnic și, atunci când este necesar, de ajutor medical. „Dumnezeu lucrează și prin doctori, și prin cuvânt, și printr-o mână întinsă la vreme”, a spus Părintele Pimen, îndemnând credincioșii să nu se rușineze atunci când trec prin perioade dificile.

„Vine o vreme când telefonul rămâne pe masă, mașina în parcare, casa în urmă, iar conturile nu mai pot merge cu noi. Omul nu pleacă din lumea aceasta cu ceea ce a strâns, ci cu ceea ce a devenit”, a spus părintele.

El i-a îndemnat pe oameni să lase în urma lor pace, bunătate și iertare, explicând că adevărata bogăție este iubirea oferită celor din jur. „La sfârșit nu contează cât de mult am avut, ci câtă lumină am lăsat în sufletul altuia.”

O parte importantă a conferinței a fost dedicată familiei și educației copiilor. Părintele Pimen a atras atenția că părinții transmit copiilor nu doar bunuri materiale, ci mai ales propriul exemplu de viață.

El i-a îndemnat pe credincioși să aleagă oamenii care îi ridică sufletește și să se îndepărteze de tot ceea ce îi împinge spre rău.

O întâlnire despre credință, speranță și pace sufletească

Festivalul AGAPE, organizat în mijlocul naturii, la umbra legendarei Păduri de Argint, reunește în fiecare an mii de oameni veniți să participe la conferințe duhovnicești, recitaluri de pricesne, ateliere și întâlniri dedicate valorilor creștine și tradițiilor românești.

La finalul întâlnirii, mesajul Părintelui Pimen a rămas în inimile celor prezenți ca un îndemn simplu, dar profund: „Să nu deznădăjduim. Să nu ne lăsăm înghițiți de întuneric. Să spunem în fiecare zi, cu inimă smerită: Doamne, Tu ești nădejdea mea!. Dumnezeu nu părăsește niciodată inima care Îl cheamă cu sinceritate”.

Carmen DEACONU