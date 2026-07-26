* tânărul a concurat peste 90 de liceeni din peste 20 de țări * lotul național a fost coordonat și de un profesor de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Iașul intră pe harta performanței europene în inteligență artificială prin rezultatul obținut de Ștefan-Alexandru Asandei. Elevul Colegiului Național Iași a câștigat medalia de argint la prima ediție a Olimpiadei Europene de Inteligență Artificială – EUROAI, desfășurată la Cluj-Napoca. În clasamentul publicat de organizatori, Ștefan-Alexandru Asandei a acumulat 204 puncte din maximum 600. El a obținut 55 de puncte în prima zi de concurs și 149 de puncte în cea de-a doua zi, rezultat care l-a plasat în intervalul de punctaj corespunzător medaliei de argint. Elevul învață în clasa a XII-a B și este coordonat la Colegiul Național Iași de profesoara Emanuela-Tatiana Pădurariu. Înaintea calificării în lotul României, obținuse premiul I la etapa județeană a Olimpiadei de Inteligență Artificială și accesul la etapa națională.

România a câștigat toate cele opt medalii posibile

Lotul României a încheiat competiția cu opt medalii obținute de cei opt participanți: o medalie de aur și șapte medalii de argint. Aurul a fost câștigat de Emil-Andrei Burloi, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Alături de Ștefan-Alexandru Asandei, medalii de argint au mai obținut Andrei Ciortea-Suciu, Tudor Morariu, Radu Ilie-Goga, Darius-Adrian Dobre, Mihnea-Petru Apostol și Iulian Nistor. Lotul național a fost coordonat de Radu Miron, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și Ciprian Păduraru, de la Universitatea din București. Calificarea celor opt elevi s-a făcut în urma etapelor Olimpiadei Române de Inteligență Artificială – ROAI. Selecția a pornit de la sute de liceeni din întreaga țară, care au rezolvat probleme de machine learning și deep learning și au antrenat propriile modele informatice.

Peste 90 de concurenți din mai mult de 20 de țări

Prima ediție EUROAI a reunit peste 90 de concurenți din mai mult de 20 de țări europene, precum și delegații invitate din afara Europei. Competiția a fost găzduită de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a fost organizată cu sprijinul unei echipe de peste 40 de voluntari.

Probele au fost mult mai complexe decât simpla folosire a unor aplicații precum ChatGPT. Concurenții au primit seturi de date și cerințe noi și au fost obligați să proiecteze, să antreneze și să îmbunătățească propriile modele de inteligență artificială.

Problemele au vizat interpretarea deciziilor luate de modelele AI, recunoașterea optică a caracterelor, viziunea computerizată, modelarea matematică și fizică, dar și securitatea sistemelor de învățare automată. Elevii au fost evaluați atât pentru cunoștințele tehnice, cât și pentru creativitate, analiză și capacitatea de a găsi rapid soluții pentru situații fără răspunsuri standard.

Pentru Ștefan-Alexandru Asandei, argintul european continuă un parcurs internațional început în 2025, când a câștigat medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, organizată la Beijing.

Maura ANGHEL