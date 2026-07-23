* ingineri, scriitori și studenți discută despre transportul feroviar, creativitate și comunicarea științei * cea de-a treia ediție a manifestării „Inginerie și Poezie” aduce în fața publicului proiecte din domeniul transportului feroviar, intervenții literare și un recital de nai

Transportul feroviar, poezia și muzica vor fi reunite vineri, 24 iulie 2026, în Sala „Ștefan Procopiu” a Palatului Culturii din Iași. Evenimentul începe la ora 10.00 și este deschis publicului, în limita locurilor disponibile.

Manifestarea „Inginerie și Poezie” ajunge la cea de-a treia ediție și propune un dialog între două domenii care, la prima vedere, par greu de așezat împreună. Organizatorii susțin însă că atât proiectarea inginerească, cât și creația literară pornesc de la imaginație și de la dorința de a înțelege și reorganiza lumea.

Evenimentul este organizat de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, în parteneriat cu Secția de Reparații Locomotive a CFR SCRL Brașov și Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Transportul feroviar, analizat de specialiști și studenți

Prima parte a programului va fi dedicată ingineriei feroviare și mobilității urbane. Invitatul special al ediției este Ștefan-Adrian Roșeanu, consultant în domeniul transportului feroviar, care va deschide seria prezentărilor.

În fața publicului vor ajunge și proiecte realizate de studenții masteranzi ai programului „Sisteme de transport pe calea ferată”, din cadrul Facultății de Mecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”.

Tinerii vor prezenta cercetări și soluții tehnice privind funcționarea și dezvoltarea transportului pe calea ferată. Întâlnirea oferă astfel publicului posibilitatea de a vedea cum sunt analizate, în mediul universitar, unele dintre problemele actuale ale mobilității și infrastructurii.

Prezența temei feroviare nu este întâmplătoare. Proiectul cultural a fost dezvoltat în colaborare cu specialiști din cadrul CFR SCRL Brașov, companie care desfășoară activități de reparare și întreținere a locomotivelor.

Studenții transformă știința în discurs public

Cea de-a doua parte a întâlnirii va muta accentul de la limbajul tehnic către comunicare și expresie artistică.

La dezbateri vor participa studenți ai masteratului „Comunicare în spațiul public” de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Prezența lor aduce în discuție o problemă importantă pentru cercetare și inginerie: felul în care ideile complicate pot fi explicate clar unui public nespecializat.

Un proiect tehnic nu este suficient să fie riguros. Pentru a fi înțeles, susținut sau transformat într-o decizie publică, acesta trebuie și prezentat într-un limbaj accesibil. Comunicarea devine astfel legătura dintre laborator, universitate, administrație și comunitate.

„Vă așteptăm să descoperim împreună întâlnirea dintre rigoarea ingineriei și sensibilitatea poeziei, într-un dialog care demonstrează că inovația și creația au aceeași sursă: imaginația umană”, transmite Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Dimensiunea artistică a evenimentului va fi completată de un recital susținut de naista Teodora Albu. Momentul muzical va marca trecerea de la rigoarea prezentărilor tehnice la libertatea expresiei artistice.

Clara DIMA