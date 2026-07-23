Iașul încearcă să combată abandonul școlar din grădiniță. Programul care ajunge în 92 de comunități

Peste 4.000 de copii din județul Iași primesc ghiozdane, materiale educaționale și sprijin pentru a începe școala cu șanse egale. În spatele cifrelor se află unul dintre cele mai ample programe dedicate educației timpurii din România, desfășurat în 92 de comunități vulnerabile din județ.

Într-un județ în care multe familii se confruntă cu lipsuri materiale, iar abandonul școlar începe încă din primii ani de viață, programul „Start în educație”, derulat de două fundații umanitare, încearcă să schimbe povestea a mii de copii.

Peste 4.000 de copii din Iași primesc „Ghiozdănelul cu viitor”

În perioada octombrie 2025 – septembrie 2026, nu mai puțin de 4.042 de copii preșcolari, 781 de părinți și 149 de educatori din județul Iași beneficiază de activități și resurse educaționale dedicate.

Fiecare copil inclus în program primește un „Ghiozdănel cu viitor”, care conține rechizite, cărți, jocuri educative și materiale pentru activități practice, menite să stimuleze dezvoltarea cognitivă, motrică și socială.

Pentru mulți dintre copiii din mediul rural, acesta este primul ghiozdan complet pe care îl primesc. „Pentru ei, ghiozdanul nu înseamnă doar rechizite, ci încredere, speranță și sentimentul că sunt la fel ca ceilalți copii”, povestește unul dintre educatorii implicați în proiect.

46 de grădinițe din Iași au fost dotate cu materiale moderne

Programul nu se oprește la copii. 46 de grădinițe din județ au primit kituri educaționale „ABC Grădi”, cu jocuri și materiale didactice care transformă activitățile zilnice într-un proces de învățare interactiv.

Educatorii spun că noile resurse îi ajută să capteze atenția copiilor și să dezvolte limbajul, creativitatea și colaborarea încă din primii ani.

Un element important al proiectului îl reprezintă „Școala Părinților”, unde sute de părinți participă la ateliere dedicate comunicării cu cei mici, dezvoltării emoționale și gestionării comportamentelor dificile.

Participanții primesc ghiduri practice și acces gratuit la o bibliotecă video cu materiale educaționale dedicate copiilor între 0 și 6 ani. „Am plecat cu mai multă încredere și cu soluții concrete pe care le pot aplica acasă”, spune unul dintre părinții participanți.

Educatorii sunt pregătiți să devină partenerii familiilor

În cadrul programului, 35 de educatori din județul Iași urmează cursul acreditat „Bune practici în educația parentală”, prin care învață metode moderne de colaborare cu familiile și instrumente pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Scopul este consolidarea relației dintre grădiniță și familie, astfel încât copilul să beneficieze de sprijin atât la școală, cât și acasă.

92 de comunități din județul Iași, incluse în program

Programul ajunge în zeci de localități din județ, printre care Iași, Ciurea, Holboca, Valea Lupului, Rediu, Hârlău, Tătăruși, Grajduri, Gorban, Prisăcani, Mogoșești, Dagâța, Lungani, Țibana, Vlădeni, Belcești, Ceplenița, Erbiceni, Ciortești, Scânteia, Mironeasa și multe alte comunități vulnerabile.

La nivelul întregii țări, programul „Start în educație” susține 240.000 de copii cu vârste între 3 și 6 ani, 50.000 de părinți, 9.000 de educatori, 4.500 de grădinițe. Carmen DEACONU