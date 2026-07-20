Investiție uriașă, zero rezultate! Insulele ecologice din Iași nu pot fi folosite

Un proiect european de aproape 5 milioane de euro, care ar fi trebuit să schimbe radical modul în care ieșenii colectează deșeurile, este blocat dintr-un motiv incredibil: platforma informatică a Ministerului Mediului nu este gata. Deși toate cele 150 de insule ecologice digitalizate au fost deja montate în municipiul Iași, acestea nu pot fi folosite la capacitate maximă, iar investiția rămâne practic înghețată.

Situația scoate din nou la iveală efectele blocajului administrativ și politic de la București asupra marilor proiecte locale. În timp ce autoritățile locale și-au făcut partea de treabă, ministerul responsabil nu a finalizat sistemul informatic care trebuie să gestioneze datele colectate de noile containere inteligente și să le transmită către Comisia Europeană, conform obligațiilor asumate prin PNRR.

Accesul cu cartele și monitorizarea digitală nu pot deveni operaționale

Practic, cele 150 de ansambluri moderne sunt instalate în cartierele Iașului, însă accesul cu cartele personalizate și monitorizarea digitală nu pot deveni operaționale până când platforma națională nu va fi activată. Același blocaj afectează și alte orașe din România incluse în acest program.

Primarul Mihai Chirica atrage atenția că problema depășește cazul insulelor ecologice și vorbește despre efectele paraliziei politice asupra investițiilor europene. „Insulele ecologice, a căror funcționare întârzie, sunt doar unul dintre proiectele europene și reformele necesare care întârzie și din cauza blocajului politic de la București. (...) Fac apel la Guvern și la Ministerul Mediului să găsească rapid soluțiile pentru ca administrația centrală să funcționeze normal și administrațiile locale să își poată face treaba”, a declarat edilul.

Investiția are o valoare totală de 24,24 milioane de lei, aproximativ 4,9 milioane de euro, fiind finanțată inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar ulterior preluată de Administrația Fondului pentru Mediu.

Containerele sunt montate, banii europeni au fost cheltuiți...

Noile insule ecologice reprezintă una dintre cele mai importante investiții din ultimii ani în domeniul gestionării deșeurilor din Iași. Sistemul este conceput pentru colectarea separată a gunoiului, accesul fiind controlat prin cartele distribuite locatarilor prin intermediul asociațiilor de proprietari și al Salubris SA. În momentul în care platforma ministerului va deveni funcțională, fiecare utilizare va fi înregistrată digital, iar datele vor fi raportate automat către autoritățile europene.

Până atunci însă, proiectul rămâne într-o stare de așteptare. Containerele sunt montate, banii europeni au fost cheltuiți, iar ieșenii trebuie să mai aștepte ca administrația centrală să finalizeze infrastructura informatică fără de care întregul sistem nu poate funcționa.

În contextul în care România se află sub presiunea respectării jaloanelor din PNRR și a absorbției fondurilor europene, cazul Iașului devine încă un exemplu al modului în care întârzierile de la nivel guvernamental pot amâna proiecte importante deja implementate în teritoriu. Carmen DEACONU