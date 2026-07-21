132 de firme intră în cursa pentru centura Humorului, un contract de 120 de milioane de euro

* Noua centură va avea peste 10 kilometri și va scoate din Gura Humorului miile de autoturisme și camioane care sufocă zilnic orașul * Drumul va lega viitorul traseu de mare viteză Baia Mare - Suceava de rețeaua rutieră existentă și va deveni un segment strategic al Autostrăzii Nordului

Un proiect așteptat de zeci de ani intră în cea mai fierbinte etapă de până acum. Varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului, una dintre cele mai importante investiții rutiere din nordul României și piesă-cheie din viitoarea Autostradă a Nordului, a atras un interes uriaș: nu mai puțin de șapte asocieri formate din 132 de companii au intrat în cursa pentru un contract estimat la aproape 120 de milioane de euro.

Este una dintre cele mai disputate licitații de infrastructură din acest an, iar miza este uriașă. Constructorii se luptă pentru un contract de aproape 600 de milioane de lei, care poate schimba complet circulația într-una dintre cele mai aglomerate zone turistice din Moldova.

După luni întregi de incertitudine și o contestație care a blocat procedura timp de aproape șase săptămâni, competiția a fost reluată, iar ofertele au fost depuse. Acum începe adevărata confruntare: analiza tehnică și financiară, din care va ieși constructorul care va pune mâna pe unul dintre cele mai importante proiecte rutiere din regiune.

O investiție care poate rescrie harta traficului din nordul Moldovei

Noua centură va avea peste 10 kilometri și va scoate din Gura Humorului miile de autoturisme și camioane care sufocă zilnic orașul. Drumul va lega viitorul traseu de mare viteză Baia Mare - Suceava de rețeaua rutieră existentă și va deveni un segment strategic al Autostrăzii Nordului.

Proiectul presupune lucrări impresionante: poduri, viaducte, două noduri rutiere moderne și 13 podețe, dar și exproprierea unei suprafețe de peste un milion de metri pătrați.

Dacă lucrurile merg conform planului, constructorul va avea la dispoziție 25 de luni pentru finalizarea investiției – cinci luni pentru proiectare și 20 de luni pentru execuție.

Giganții construcțiilor au intrat în ring

Pe lista ofertanților se regăsesc unele dintre cele mai puternice nume din infrastructura românească și europeană: Construcții Erbașu, Concelex, Geiger, Bog'Art, Dimex, Drum Asfalt, dar și mari companii internaționale din Turcia, Bulgaria, Slovacia și Ucraina.

În total, 132 de firme participă direct sau ca subcontractori ori terți susținători, ceea ce demonstrează interesul excepțional pentru acest proiect.

Evaluarea ofertelor este programată să se încheie până la 16 septembrie 2026, iar autoritățile speră ca desemnarea câștigătorului să nu mai fie întârziată de noi contestații.

Dacă procedurile se vor desfășura fără alte blocaje, nordul Moldovei ar putea intra, în sfârșit, într-o nouă etapă de dezvoltare, iar unul dintre cele mai mari coșmaruri ale șoferilor care traversează zilnic Gura Humorului ar putea deveni, în următorii doi ani, doar o amintire. Daniel BACIU