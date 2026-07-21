* primele rezultate arată o medie de 4,85 tone de grâu la hectar * din păcate, ofertele de achiziție din Moldova lasă fermierilor încasări brute de numai aproximativ 4.100 de lei/hectar

Lanurile dau producții mai bune, însă calculele din fermă rămân pe minus sau la limita rentabilității. În județul Iași, grâul a ajuns la aproape cinci tone la hectar, dar prețurile oferite în timpul recoltării sunt mult sub nivelurile afișate în port sau pe bursele de mărfuri. Motorina de aproape 9,65 lei pe litru, transportul și depozitarea pot consuma rapid diferența.

Secerișul este abia la început

Până acum, în județ, grâul a fost recoltat de pe 7.407 hectare. Producția strânsă ajungea la 35.925 de tone, ceea ce înseamnă o medie de 4.850 de kilograme la hectar. În județ sunt cultivate aproximativ 50.000 de hectare cu grâu. Un reper publicat pentru piața din Iași indica un preț de aproximativ 850 de lei pentru tona de grâu și 750 de lei pentru tona de orz.

La producția medie de 4,85 tone la hectar, un preț de 850 de lei pe tonă generează o încasare brută de aproximativ 4.123 de lei pe hectar. Din această sumă trebuie suportate semințele, îngrășămintele, tratamentele, lucrările agricole, recoltatul, transportul, arenda, dobânzile și eventualele costuri de depozitare. Nu este profitul fermierului, ci venitul obținut înaintea scăderii tuturor cheltuielilor. Unii fermieri au spus că grâul s-a vândut inclusiv cu 0,55 lei pe kilogram, față de 0,80 lei anterior, nivel care nu acoperă costurile.

Prețul fiscal de 0,80 lei nu este prețul primit în fermă

Consiliul Județean Iași a aprobat pentru anul fiscal 2026 un preț mediu de 0,80 lei pentru kilogramul de grâu. Valoarea a fost propusă de Direcția Agricolă și este folosită în special pentru calcularea în lei a arendei plătite în natură.

Cifra nu reprezintă o promisiune că fermierul va încasa 0,80 lei pentru fiecare kilogram vândut. Prețul comercial depinde de cumpărător, calitate, umiditate, conținutul de proteină, masa hectolitrică, transport și momentul livrării.

La 0,80 lei pe kilogram, venitul brut ar fi de aproximativ 3.880 de lei pe hectar, încă sub calculul realizat la oferta de 850 de lei pe tonă.

Bursa arată peste 1.000 de lei, fermierul primește mai puțin

Săptămâna trecută, cotația pentru grâul de panificație în regiunea Est a Bursei Române de Mărfuri era de 1.021 de lei pe tonă. Pentru livrarea în portul Constanța, reperele ajungeau la aproximativ 1.100 de lei pe tonă.

Aceste valori nu trebuie confundate cu prețul încasat direct de agricultorul din Iași. Cotațiile pot presupune o anumită calitate, cantitate, destinație și condiție de livrare. Pentru a ajunge în port, marfa trebuie transportată sute de kilometri, iar costul logistic reduce suma rămasă în fermă.

Diferența este mare: la 1.021 de lei pe tonă, producția medie ieșeană ar valora aproape 4.956 de lei pe hectar. La 850 de lei pe tonă, aceeași recoltă valorează cu aproximativ 830 de lei mai puțin pe hectar.

Depozitarea poate salva prețul sau poate mări pierderea

Fermierii care nu acceptă ofertele din timpul recoltării pot păstra grâul în siloz, așteptând o scumpire. Decizia trebuie făcută însă numai după obținerea unei oferte complete de la depozitar.

Calculul trebuie să includă recepția, analizele de laborator, condiționarea, uscarea, tariful lunar, încărcarea, descărcarea, pierderile tehnologice, transportul și costul banilor blocați.

Depozitarea este rentabilă numai dacă viitoarea creștere a prețului depășește toate aceste cheltuieli. O majorare de 50 sau 100 de lei pe tonă poate părea importantă, dar poate fi anulată de logistică și de câteva luni de stocare. Așadar, recolta acestui an poate fi bună în hambar și slabă în contabilitate. La actualele prețuri, miza nu mai este doar câte tone scoate combina din lan, ci câți lei mai rămân după plata fiecărei facturi.

Dan DIMA