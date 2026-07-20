* standardele naționale ar urma să fie aplicate din anul școlar 2026–2027, în clasele primare și gimnaziale * la Iași, reforma va viza 573 de unități și structuri școlare, iar părinții vor primi informații mai clare despre nivelul real al copiilor

Ministerul Educației pregătește reguli comune de evaluare pentru elevii din ciclul primar și gimnazial. Nota nu va dispărea, dar profesorul va trebui să explice ce știe copilul, cum aplică informațiile și ce mai are de recuperat

Schimbarea ar urma să ajungă din anul școlar 2026–2027 într-un județ cu 182 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică și 391 de structuri arondate. Miza este uriașă: la Evaluarea Națională din acest an, 5.033 de elevi ieșeni au trecut pragul mediei 5, iar 1.306 au rămas sub acesta.

Proiectul a fost pus în consultare publică și ar urma să fie aplicat începând cu anul școlar 2026–2027. Programele școlare nu se modifică, iar notele și calificativele nu dispar. Se schimbă însă criteriile după care profesorii măsoară progresul și comunică rezultatele elevilor.

Iașul are 573 de unități și structuri de stat

Rețeaua învățământului de stat de masă și special din județul Iași cuprinde, în anul școlar 2025–2026, 182 de unități cu personalitate juridică și 391 de structuri arondate, în total 573 de unități și structuri. Standardele aflate în consultare vizează disciplinele obligatorii studiate în clasele primare și gimnaziale.

Cifrele de la Evaluarea Națională arată dimensiunea mizei. Dintre cei 6.339 de candidați ieșeni prezenți la ambele probe, 5.033, respectiv 79,4%, au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Alți 1.306 elevi au rămas sub acest prag. La Limba română, 5.298 de candidați au primit cel puțin nota 5, iar la Matematică au trecut acest prag 4.721 de elevi.

Elevii vor fi împărțiți pe trei niveluri de performanță

Noile documente descriu ce trebuie să știe și ce trebuie să poată face un elev pentru fiecare competență prevăzută în programă. Rezultatele sunt împărțite în trei niveluri: de bază, consolidat și avansat.

Nivelul de bază arată că elevul deține competențele minime necesare pentru a continua studiul. Nivelul consolidat indică o înțelegere sigură și capacitatea de a folosi ceea ce a învățat, iar nivelul avansat presupune autonomie, transferul cunoștințelor și rezolvarea unor situații noi.

Ministerul susține că aceste criterii vor permite justificarea mai obiectivă și mai transparentă a notelor. Profesorul nu va mai transmite doar nota din catalog, ci va putea arăta concret unde se află elevul și ce trebuie să facă pentru a progresa.