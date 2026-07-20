Cât te costă să supraviețuiești în Iași

* sub 1.000 de euro pe lună începe lupta pentru fiecare leu! * un salariu de 4.000 de lei, considerat până nu demult unul bun, nu mai este suficient pentru cineva care locuiește cu chirie * chiar și un venit de 5.000 de lei lasă foarte puțin spațiu pentru economii sau pentru un nivel de confort normal

Viața în Iași devine, de la o lună la alta, tot mai scumpă, iar realitatea lovește dur mai ales pe cei care nu au o locuință proprie. În timp ce salariul mediu pare generos doar pe hârtie, calculele de zi cu zi spun o poveste complet diferită. Chiria, utilitățile, mâncarea și transportul înghit aproape tot venitul, iar pentru mii de ieșeni fiecare sfârșit de lună se transformă într-un adevărat examen de supraviețuire.

O analiză simplă arată că pragul psihologic de 1.000 de euro net pe lună nu mai reprezintă un salariu "mare", ci minimul necesar pentru un trai decent într-unul dintre cele mai importante orașe universitare și economice din România.

Coșul de cumpărături este tot mai gol

Primul și cel mai mare obstacol este locuința. Pentru un apartament modest, cu una sau două camere, chiria a ajuns să coste, în multe zone ale Iașului, între 1.800 și 2.000 de lei pe lună. Iar acesta este doar începutul.

Peste chirie se adaugă factura lunară pentru energie electrică, apă, gaze, întreținere, telefon și internet, care poate ajunge fără dificultate la aproximativ 700 de lei, în funcție de sezon și de consum.

Urmează cheltuiala pe care nimeni nu o poate evita: mâncarea. Chiar și pentru o persoană care își gătește acasă și evită restaurantele, cumpărăturile alimentare depășesc ușor 1.500 de lei lunar. Prețurile au crescut constant, iar coșul de cumpărături este tot mai gol pentru aceeași sumă.

Dacă ai și un autoturism, situația devine și mai complicată. RCA-ul, rovinieta, impozitul, schimburile de ulei și filtre, reviziile și carburantul înseamnă încă cel puțin 700 de lei în fiecare lună, calculați ca medie anuală.

Până aici, fără niciun fel de extravaganță, fără concedii, fără ieșiri în oraș și fără cumpărături importante, totalul ajunge deja la aproximativ 5.000 lei lunar! Pe ce se duc banii? Chirie: 1.800-2.000 lei, utilități și comunicații (electricitate, apă, gaz, întreținere, telefon, internet): 800 lei, alimentație: 1.500 lei, costuri autoturism (rovineta, RCA, impozit, schimburi ulei, filtre și carburant): 700 lei...

Și acesta este doar costul de bază. Nu sunt incluse produsele de igienă personală, hainele, încălțămintea, medicamentele, eventualele rate bancare, abonamentele, ieșirile în oraș, vacanțele, cheltuielile neprevăzute sau economiile pentru viitor. Orice vizită la dentist, orice reparație la mașină sau orice electrocasnic care se strică poate dezechilibra complet bugetul unei familii.

În aceste condiții, un salariu de 4.000 de lei, considerat până nu demult unul bun, nu mai este suficient pentru cineva care locuiește cu chirie. Chiar și un venit de 5.000 de lei lasă foarte puțin spațiu pentru economii sau pentru un nivel de confort normal.

1.000 de euro net pe lună - pragul minim pentru un trai decent

De aceea, tot mai mulți ieșeni ajung la aceeași concluzie: 1.000 de euro net pe lună nu mai reprezintă un lux, ci pragul minim pentru un trai decent, fără grija permanentă că nu vor ajunge banii până la următorul salariu.

Paradoxul este că Iașul continuă să atragă investiții, studenți și noi locuitori, însă costurile vieții cresc într-un ritm pe care veniturile multor angajați nu reușesc să îl țină pasul. Pentru cei aflați la început de carieră, pentru tinerii care vin din alte județe sau pentru familiile care plătesc chirie, ecuația financiară devine din ce în ce mai greu de rezolvat.

În 2026, întrebarea nu mai este cât câștigi, ci dacă venitul îți permite să trăiești fără să numeri fiecare leu. Iar în Iași, răspunsul devine tot mai des unul îngrijorător: fără un salariu de aproximativ 1.000 de euro pe lună, un trai decent este din ce în ce mai greu de atins. Andrei TURCU