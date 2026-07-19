* cele mai mari universități ieșene au pregătit peste 1.200 de locuri de licență pentru românii de pretutindeni * ingineria, informatica și economia rămân printre domeniile cele mai căutate

Tinerii din Republica Moldova continuă să privească Iașul drept una dintre principalele destinații pentru studiile universitare. Apropierea de frontieră, limba comună și diversitatea programelor de studiu transformă orașul într-o alternativă accesibilă la universitățile din Chișinău. Pentru admiterea din 2026, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” au anunțat împreună cel puțin 1.208 locuri la programele de licență pentru românii de pretutindeni, adică din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, diaspora și alte comunități istorice.

UAIC are cea mai mare ofertă: 809 locuri la licență

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” pune la dispoziția românilor de pretutindeni 1.315 locuri, dintre care 809 la licență și 506 la masterat.

Din cele 809 locuri de licență, 622 sunt fără taxă, iar 187 sunt cu taxă. La masterat sunt disponibile 225 de locuri fără taxă și 281 cu taxă. Oferta acoperă cele 15 facultăți ale universității, de la Informatică, Economie și Administrarea Afacerilor, Drept și Psihologie până la Litere, Istorie, Geografie sau Științe Sociale.

UAIC organizează și programe universitare în Republica Moldova, la Bălți și Chișinău, ceea ce consolidează legătura instituției cu absolvenții de peste Prut. Înscrierile pentru sesiunea din iulie s-au desfășurat între 13 și 18 iulie, iar selecția și afișarea rezultatelor sunt programate în intervalul 19–31 iulie.

Politehnica rezervă 320 de locuri viitorilor ingineri

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” oferă în 2026 320 de locuri bugetate la licență și 160 la masterat pentru românii de pretutindeni. Candidații din această categorie nu achită taxa de înscriere și participă pe locuri distincte de cele destinate candidaților români și europeni.

Oferta include Automatică și Calculatoare, Electronică, Construcții, Arhitectură, Inginerie Chimică, Mecanică, Textile, Hidrotehnică și Inginerie Electrică. La majoritatea facultăților admiterea se face pe baza dosarului, în timp ce la Automatică și Calculatoare și la Arhitectură sunt organizate probe.

Universitatea apreciază că ingineria și arhitectura își mențin atractivitatea datorită perspectivelor de angajare. Numai Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial are 32 de locuri de licență destinate românilor de pretutindeni.

UMF Iași oferă 79 de locuri la licență

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” sunt prevăzute 79 de locuri de licență pentru românii de pretutindeni.

Cea mai mare ofertă este la Farmacie, cu 18 locuri, urmată de programul Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, cu 13 locuri. Câte opt locuri sunt disponibile la Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Bioinginerie și Balneofiziokinetoterapie și recuperare.

La programul Medicină sunt rezervate numai două locuri, iar la Medicină dentară sunt cinci. Distribuția arată că oferta dedicată candidaților din comunitățile românești se concentrează mai ales pe farmacie, specializări medicale aplicate, recuperare și bioinginerie.

Oferta de locuri și interesul raportat de universități conturează însă trei direcții importante: inginerie și tehnologia informației, medicină, farmacie și specializări conexe, respectiv economie, drept, psihologie și științe sociale.

Clara DIMA