De ce nu lucrează UMB pe A8? „Nu constructorul blochează șantierul, ci statul!”

* „Genul acesta de lucrări se finanțează de obicei prin linii de credit bancare. De ce ar plăti constructorul dobânzi din buzunar când statul are deja restanțe uriașe la plată? Aici e un mic secret: Statul se laudă că nu are restanțe la facturile emise. Dar de ce nu sunt emise? Pentru că dacă UMB emite factura, este obligat ca până pe 25 a lunii următoare să vireze TVA-ul la stat, chiar dacă statul nu îi plătește factura cu lunile. Constructorul pur și simplu nu își permite să crediteze statul și cu valoarea TVA-ului!”, susține activistul civic Irinel Bucur

Acuzații care pot schimba complet povestea autostrăzii Iașului

Autostrada Unirii A8, proiectul așteptat de milioane de români din Moldova, pare prinsă într-un blocaj fără sfârșit. În timp ce pe Autostrada Moldovei A7 utilajele lucrează în ritm susținut, pe lotul Moțca - Leghin, la porțile Iașului, liniștea de pe șantierul A8 a alimentat un val de nemulțumiri și teorii.

Unii au arătat imediat cu degetul spre UMB, cel mai mare constructor român de autostrăzi. Au apărut inclusiv speculații că firma din Bacău nu ar avea interes să accelereze lucrările spre Iași. Numai că unul dintre cei mai activi monitori ai proiectului susține că adevăratul vinovat este cu totul altul.

Activistul civic Irinel Bucur afirmă că imaginea prezentată în spațiul public este complet răsturnată de realitatea din culise. Potrivit acestuia, UMB nu are niciun motiv economic să țină intenționat pe loc un contract din care poate obține milioane de euro profit. „Crede cineva, în mod serios, că un antreprenor privat refuză de bunăvoie să încaseze milioane de euro?”, întreabă acesta.

„Statul nu are bani, iar constructorul nu poate lucra gratis”

Explicația oferită este una care ridică semne serioase de întrebare asupra modului în care este finanțată infrastructura din România.

Anul trecut, susține Bucur, CNAIR ar fi informat constructorul că fondurile disponibile pentru lotul Moțca - Leghin s-au terminat. În aceste condiții, lucrările au fost încetinite.

Mai grav, în prezent, bugetul companiei de drumuri nu este încă aprobat prin Hotărâre de Guvern. Asta înseamnă că instituția poate cheltui lunar doar o fracțiune din banii utilizați anul trecut, insuficientă pentru un șantier de asemenea amploare.

Constructorul s-ar afla astfel într-o situație imposibilă: dacă execută lucrările și emite facturi, trebuie să achite imediat TVA către stat, chiar dacă încasarea banilor poate întârzia luni întregi.

Cu alte cuvinte, firma ar ajunge să finanțeze simultan și autostrada, și statul român.

Avertisment care poate schimba soarta A8

Autostrada pe care Moldova o așteaptă de decenii riscă un nou blocaj

În timp ce politicienii promit termene optimiste, realitatea din teren arată că fără finanțare predictibilă și fără decizii rapide la nivel guvernamental, nici cel mai puternic constructor din România nu poate ține deschis un șantier de asemenea dimensiuni. „Care este riscul major dacă dăm vina doar pe constructor? Dacă spațiul public și presa locală continuă să antagonizeze UMB pe nedrept, riscăm enorm. În cazul în care constructorul realizează că din cauza lipsei de finanțare nu mai poate finaliza proiectul la costurile licitate inițial (prețurile materialelor crescând continuu), poate cere rezilierea din vina statului. ​Va pleca pe alte loturi, va câștiga despăgubiri uriașe în instanță pentru profitul nerealizat, iar noi vom rămâne cu timp pierdut și cu o gaură imensă între cele două traversări montane”, susține Irinel Bucur.

Mesajul activistului este că, înainte de a căuta vinovați în rândul constructorilor, trebuie analizată imaginea de ansamblu: fără finanțare predictibilă și fără un buget aprobat la timp, nici cel mai puternic constructor nu poate menține un șantier la capacitate maximă.

Daniel BACIU