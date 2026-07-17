„Cod roşu” în spitale. Fără internări, consultaţii, tratamente sau intervenţii chirurgicale!

Grevă de avertisment în spitale, luni, iar din 28 iulie este anunţată greva generală. Pentru pacienţi, protestul ar putea însemna amânarea consultaţiilor şi intervenţiilor programate, precum şi timpi mai mari de aşteptare în unităţile sanitare participante. Reprezentanţii SANITAS dau însă asigurări că toate urgenţele medicale vor fi tratate în regim normal.

Angajaţii din sănătate afiliaţi Federaţiei SANITAS intră luni într-o grevă de avertisment, considerată începutul uneia dintre cele mai ample mişcări de protest din sistemul sanitar din ultimele două decenii. În judeţul Iaşi, salariaţii din unităţile medicale care aderă la acţiune vor întrerupe activitatea între orele 09 și 11, perioadă în care vor fi asigurate doar urgenţele şi aproximativ o treime din activitatea obişnuită.

Fără internări, consultaţii, tratamente sau intervenţii chirurgicale!

Pe durata protestului nu vor fi efectuate internări, consultaţii, tratamente sau intervenţii chirurgicale programate care nu reprezintă urgenţe medicale. În spitalele cu adresabilitate mare este posibil ca pacienţii să se confrunte cu întârzieri şi reprogramări ale serviciilor medicale. „În intervalul grevei de avertisment vor fi asigurate doar urgenţele medicale şi serviciile minime prevăzute de lege, astfel încât pacienţii aflaţi în situaţii critice să nu fie afectaţi”, a precizat liderul SANITAS Iaşi, Iulian Cozianu.

Liderul sindical avertizează că protestul de luni reprezintă doar primul pas, dacă revendicările angajaţilor din Sănătate nu vor fi soluţionate. „La nivelul unităţilor sanitare din întreaga ţară s-a declanşat conflictul de muncă prin notificarea Guvernului. Pentru că de săptămâna trecută şi până acum nu am primit nicio invitaţie pentru negociere, Federaţia Sanitas a stabilit un calendar de grevă care prevede ca pe 20 iulie, între orele 9 şi 11 să aibă loc greva generală de avertisment”, ne-a declarat Iulian Cozianu.

Serviciile de urgenţă vor continua să funcţioneze

Demersul va fi urmat de declanşarea grevei generale începând cu 28 iulie, ceea ce ar putea afecta activitatea spitalelor pe perioadă nedeterminată. Şi în acest caz, serviciile de urgenţă vor continua să funcţioneze.

Participarea la protest este voluntară, astfel că în spitalele sau secţiile în care angajaţii nu vor adera la grevă, activitatea se va desfăşura normal.

Sindicaliştii SANITAS susţin că protestele sunt generate de modificările legislative din ultimii ani, care au diminuat drepturile salariale şi beneficiile personalului din sănătate şi asistenţă socială. „Desigur, suntem dispuşi la negocieri, suntem deschişi dialogului. Nu ne dorim să fim în stradă, ne dorim să fim la patul bolnavului, însă nu putem accepta doar tăieri din partea actualilor guvernanţi”, a spus Iulian Cozianu.

Printre principalele revendicări se numără restabilirea drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, eliminarea reducerilor aplicate sporurilor şi concediilor suplimentare, acordarea indemnizaţiei de hrană şi a voucherelor de vacanţă fără discriminare, reluarea negocierilor pentru noua lege a salarizării şi stabilirea unor coeficienţi de salarizare consideraţi echitabili. Laura RADU