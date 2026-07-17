Iașul spune „STOP” păcănelelor! Toate localitățile din județ au luat aceeași decizie

O victorie uriașă pentru comunitatea ieșeană! După luni de presiuni publice, dezbateri și implicare civică, toate localitățile din județul Iași au adoptat hotărâri prin care interzic activitățile cu aparate de tip slot-machine, cunoscute popular drept „păcănele”.

Ultima piesă din acest puzzle a fost pusă la Pașcani, unde autoritățile locale au decis să se alăture celorlalte administrații care au ales să elimine sălile de jocuri de noroc. Astfel, județul Iași devine un exemplu de mobilizare comunitară, într-un moment în care fenomenul jocurilor de noroc a generat numeroase controverse la nivel național.

Totul a început în februarie 2026, după modificările legislative care au oferit primăriilor posibilitatea de a decide dacă permit sau interzic funcționarea acestor activități pe raza localităților. De atunci, grupuri civice, organizații, cetățeni și reprezentanți ai comunităților religioase au început o campanie amplă pentru eliminarea sălilor de păcănele.

Primul pas a fost făcut de comuna Miroslava, prima localitate din județ care a adoptat o astfel de decizie. A urmat municipiul Iași, unde Consiliul Local a votat în unanimitate proiectul „Fără păcănele”, propus de USR. Hotărârea prevede eliminarea etapizată a sălilor de jocuri de noroc, pe măsură ce expiră autorizațiile existente.

În prezent, în municipiul Iași mai funcționează sute de aparate de tip slot-machine, însă acestea ar urma să dispară odată cu expirarea licențelor actuale, termenul indicat fiind finalul lunii februarie 2027.

O luptă cu mize uriașe

Drumul până la această decizie nu a fost unul simplu. În unele localități, discuțiile au fost extrem de tensionate, iar autoritățile au trebuit să aleagă între argumentele economice invocate de industrie și presiunea comunităților care au cerut protejarea familiilor și a tinerilor.

La Ciurea, dezbaterea din Consiliul Local a fost una dintre cele mai aprinse din județ. Susținătorii interzicerii au atras atenția asupra efectelor sociale ale dependenței de jocuri de noroc, în timp ce reprezentanții industriei au susținut că această activitate este legală și autorizată de stat.

După discuții intense, administrația locală a decis, în cele din urmă, să interzică funcționarea sălilor de jocuri de noroc.

Și la Pașcani decizia a venit după o perioadă de incertitudine. Administrația locală a analizat inițial varianta mutării acestor activități către periferia orașului, însă presiunea publică și solicitările comunității au dus, în final, la interzicerea totală.

7.400 de ieșeni au cerut schimbarea

În spatele acestei decizii stă una dintre cele mai puternice mobilizări civice recente din județ.

Petiția lansată de Comunitatea Declic, împreună cu Grupul de Inițiativă Civică „În Stradă”, a adunat peste 7.400 de semnături în județul Iași. Mii de oameni au cerut autorităților să ia măsuri împotriva unui fenomen despre care spun că afectează familii, distruge destine și creează dependență.

Semnăturile au ajuns pe masa administrațiilor locale și au devenit un argument puternic în favoarea interzicerii.

„Faptul că toate localitățile din județul Iași au ales să spună stop păcănelelor arată că atunci când o comunitate se mobilizează, lucrurile se pot schimba în bine. Este un prim pas spre vindecare pentru persoanele cu adicții și pentru familiile afectate de industria jocurilor de noroc”, a declarat Paul Ciobanu, membru al Grupului de Inițiativă Civică „În Stradă”.

O victorie, dar bătălia nu s-a încheiat

Reprezentanții grupului civic avertizează însă că lupta nu se oprește aici. Urmează monitorizarea aplicării hotărârilor locale și eventualele contestări în instanță.

Pentru moment însă, mesajul transmis de comunitatea ieșeană este unul clar: toate localitățile din județ au ales să închidă ușa păcănelelor.

O decizie care arată că presiunea publică poate schimba politici locale și că vocea comunității poate deveni mai puternică decât interesele unei industrii de milioane de euro. Carmen DEACONU