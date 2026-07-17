Începe transformarea uneia dintre cele mai aglomerate zone de tramvai

Iașul începe una dintre cele mai importante intervenții asupra infrastructurii de tramvai din centrul orașului. După ani în care șinele vechi au generat zgomot, vibrații și restricții de viteză, primele elemente ale noii căi de rulare au ajuns în zona Târgu Cucu - Palatul de Justiție.

Lucrările au intrat în linie dreaptă, iar echipele Companiei de Transport Public au început pregătirea tronsonului care reprezintă una dintre cele mai circulate legături de tramvai din municipiu. Imaginile din teren arată utilajele și muncitorii care descarcă noile șine, semnalând trecerea de la etapa de planuri și promisiuni la intervenții concrete.

Tronsonul Târgu Cucu - Palatul de Justiție are un rol strategic pentru transportul public ieșean

Prin această zonă trec zilnic mii de călători, iar calea de rulare deservește conexiunea dintre centrul istoric al orașului, zona Palatului Culturii și cartierele din partea estică a municipiului.

Modernizarea ar urma să aducă beneficii importante: reducerea vibrațiilor resimțite în clădirile din apropiere, diminuarea zgomotului produs de tramvaie, creșterea confortului pentru pasageri, o circulație mai sigură și mai eficientă a garniturilor de tramvai.

Pentru ieșeni, intervenția vine într-o zonă unde infrastructura existentă a ajuns să fie depășită. Șinele deteriorate au reprezentat mult timp o problemă pentru transportul public, afectând atât viteza tramvaielor, cât și confortul celor care folosesc zilnic acest mijloc de transport.

„Circulația tramvaielor nu va fi afectată”

CTP Iași transmite că lucrările nu vor bloca circulația tramvaielor.

Singura modificare va fi mutarea temporară a unei stații din zona Târgu Cucu, pe breteaua de rond, astfel încât călătorii să poată utiliza în continuare transportul public fără schimbări majore. „Circulația tramvaielor nu va fi afectată, va fi doar mutată o stație, pe breteaua de rond în Târgu Cucu, iar călătorii nu vor avea niciun disconfort”, a transmis Compania de Transport Public Iași.

Noua infrastructură vine și în contextul în care Iașul își modernizează treptat flota de transport public, cu tramvaie noi și proiecte menite să transforme transportul urban într-unul mai rapid, mai silențios și mai prietenos cu orașul. Daniel BACIU