Patru actori formați la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași au fost selectați pentru etapa finală a Galei Tânărului Actor – HOP 2026, una dintre principalele platforme de promovare a absolvenților facultăților de teatru din România.

Ana Maria Țidulă și Teodora Nicola Zaharia vor concura la secțiunea Individual, în timp ce Smaranda Mihalache și Nicoleta Miru-Cosma fac parte din distribuțiile a două dintre cele patru spectacole selectate la secțiunea Grup.

Cea de-a XXIX-a ediție a Galei HOP va avea loc în perioada 27–30 august 2026, la Teatrul de Stat Constanța. Competiția se desfășoară sub direcția artistică a regizorului Silviu Purcărete și are ca temă „A și B. Fața luminată și fața ascunsă a personajului. Metamorfoze”.

Două absolvente ale UNAGE Iași, selectate individual

La secțiunea Individual au trecut de preselecție 18 actori. Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași va fi reprezentată de Ana Maria Țidulă, absolventă a promoției 2024, și Teodora Nicola Zaharia, absolventă în anul 2022.

Cei mai mulți concurenți selectați la această secțiune provin de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București:

Tudor Ioan Aron;

Claudia Ene;

Răzvan Theodor Ionescu;

Alexia Matei;

Filip Popescu;

Alexandra Răduță;

Georgiana Tițoiu.

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca este reprezentată de Ioana Cojocărescu și Gabi Sandu, iar Universitatea de Vest din Timișoara, de Otniel Floruț și Flavius Hudișteanu.

De la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu au fost selectate Deea Gruber și Simona Maria Negrilă. Lista este completată de Ilinca Petre Meșter, absolventă a Universității de Arte din Târgu Mureș, Alexia Mocănescu, de la Universitatea Hyperion, și Georgiana Răpcianu, absolventă a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Două actrițe formate la Iași, în spectacolele de grup

Prezența ieșeană continuă și la secțiunea Grup, unde juriul a ales patru spectacole.

Smaranda Mihalache, absolventă a UNAGE Iași în anul 2022, va evolua alături de Filip Popescu în spectacolul „Hamlet Ofelia”.

Nicoleta Miru-Cosma, absolventă a universității ieșene în anul 2017, face parte din distribuția spectacolului „Sindromul York”, realizat după „Richard al III-lea” de William Shakespeare. Din distribuție mai fac parte Miruna Dobrotă, absolventă a UNATC București, și Georgiana Răpcianu, de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Celelalte două producții selectate sunt „Aproape Crimă”, adaptare după „Tom și Jerry” de Rick Cleveland, și „Medeea. Efectul Rashomon”.

„Aproape Crimă” îi aduce împreună pe David Cristian, Bogdan Liscan și Mihai Mocanu. În „Medeea. Efectul Rashomon” vor evolua Deea Gruber, Georgiana Tițoiu și Alexandra Tofan.

25 de actori merg în Tabăra Pre-HOP

În total, 25 de actori au fost selectați pentru competiția din 2026. Înainte de întâlnirea finală de la Constanța, aceștia vor participa la Tabăra Pre-HOP, programată între 20 și 26 iulie, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț.

Tabăra este concepută ca un laborator intensiv de cercetare, pregătire și dialog profesional. Participanții vor lucra cu regizori, actori, muzicieni, scriitori și cercetători, pentru a-și dezvolta mijloacele de expresie și proiectele artistice prezentate în concurs.

Atelierele vor fi susținute de regizorul Silviu Purcărete, muzicianul Vasile Șirli, criticul de teatru și scriitorul Sebastian-Vlad Popa, actrițele Ana Bianca Popescu și Ada Lupu, scriitorii Radu Vancu și Ștefan Baghiu.

Preselecții cu 148 de candidați

Preselecțiile s-au desfășurat în zilele de 13, 14 și 15 iulie, la Teatrul Excelsior din București. La audiții au fost înscriși 148 de candidați, ale căror momente au fost evaluate de actrițele Katalin Berekméri, Ana Ciontea, Ada Lupu, Rodica Negrea și Ana Bianca Popescu.

Gala HOP este un program cultural anual al UNITER, destinat promovării și lansării absolvenților instituțiilor de învățământ superior artistic. Competiția include secțiunile Individual și Grup și oferă tinerilor actori vizibilitate, întâlniri cu profesioniști ai scenei și acces la oportunități de colaborare dincolo de mediul universitar.

Prima ediție a Galei Tânărului Actor a avut loc în 1998, sub conducerea regizorului Cornel Todea. De-a lungul timpului, direcția artistică a fost semnată de creatori precum Radu Afrim, Miklós Bács, Gigi Căciuleanu, Răzvan Mazilu, Alexandru Dabija, Leta Popescu și Erwin Șimșensohn. În 2026, această responsabilitate îi revine regizorului Silviu Purcărete. Teona SOARE