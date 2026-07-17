Weekend plin la Iași: peste 30 de evenimente, 17–19 iulie

Iașul intră într-unul dintre cele mai încărcate weekenduri ale verii. Între 17 și 19 iulie, orașul oferă peste 30 de opțiuni de petrecere a timpului liber, de la tenis internațional și teatru până la concerte, cinema în aer liber, ateliere creative, târguri și petreceri.

Turneul WTA aduce la Ciric premii de 283.347 de euro

Evenimentul cu cea mai mare miză sportivă este UniCredit Iași Open, turneu WTA 250 organizat la Baza Sportivă Ciric. Competiția are un fond total de premiere de 283.347 de euro, un tablou de 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu și se desfășoară pe zgură, în aer liber. Câștigătoarea probei de simplu va primi 32.520 de euro și 250 de puncte WTA, iar finalista, 19.240 de euro și 163 de puncte. Finalele de simplu și dublu sunt programate duminică, 19 iulie.

Vineri, meciurile de pe terenul central încep la ora 13.00 cu partida Yulia Putintseva – Mayar Sherif. Urmează Oleksandra Oliynykova – Clara Burel, iar de la ora 17.30 este programat duelul Panna Udvardy – Paula Badosa. Ziua va fi încheiată de meciul Tamara Zidansek – Petra Marcinko. Pe terenul 5, partida de dublu începe la ora 16.00. Programul exact al semifinalelor de sâmbătă și al finalelor de duminică va fi actualizat de organizatori în funcție de rezultatele zilei precedente.

Vineri, 17 iulie: ateliere, tenis, teatru și film

Programul pentru copii începe la ora 17.00, cu atelierul „Vasul Fermecat”, organizat în zona Șoseaua Națională nr. 10. Participarea este anunțată la 150 de lei. De la ora 18.00, Grădina Vert găzduiește un atelier de slime destinat copiilor de peste patru ani. Activitatea durează până la ora 21.00, iar taxa este de 60 de lei.

Adulții au două variante înaintea spectacolelor de seară: un joc Alias Party, de la ora 18.30, la Floraffeine, și degustarea Riesling Night, programată la ora 19.30, la Hora Wine, pe strada Sfântul Petru Movilă. Biletul pentru degustare este anunțat la 135 de lei.

La ora 20.00, în Amfiteatrul Palas, începe comedia „Take, Ianke și Cadîr”, în regia lui Ion Sapdaru. Din distribuție fac parte Dumitru Florescu, Codrin Dănilă, Răzvan Grosu, Gelu Ciobotaru, Mara Lucaci, Dani Popa și Alexandra Paftală.

De la ora 21.20, Cinema Sky proiectează în aer liber, la Palas, filmul de animație „Coco”, dublat în limba română. Accesul în zonă începe la 20.40. Biletul costă 35 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii de peste cinci ani, elevi, studenți și pensionari. Pachetul pentru un adult și doi copii este 90 de lei, iar copiii sub cinci ani au acces gratuit, cu anunțarea prealabilă a organizatorilor.

Tot vineri, de la ora 21.00, începe un curs de dans pentru adulți începători, la Enoa Dance Art, pe Calea Chișinăului nr. 57. Cursul este programat joia și vinerea, între 21.00 și 22.00, iar abonamentul anunțat este de 250 de lei pe lună.

Sâmbătă, 18 iulie: cea mai aglomerată zi

Dimineața începe la ora 10.00 cu spectacolul pentru copii „Harap Alb”, în Amfiteatrul Palas, în regia Ericăi Moldovan. În același interval se deschid sesiunile de pictură pe ceramică de la Caferamica, care continuă până la ora 19.00, cu prețuri începând de la 50 de lei, în funcție de obiectul ales. Tot la ora 10.00 sunt programate o drumeție și un atelier de preparare a tahini la Oaza Taină Vie, pentru 125 de lei, precum și un workshop de constelații familiale, cu durata de opt ore și o taxă anunțată de 260 de lei.

La ora 11.00, Muzeul Municipal „Regina Maria” găzduiește „Atelierul de prins curaj”, o întâlnire de 90 de minute pentru părinți și copii. Participanții vor lucra împreună prin jocuri, construcții și exerciții de improvizație destinate curajului, creativității și curiozității. Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile.

De la ora 12.00, Grădina Vert găzduiește TROC n’ ROLL, un târg de viniluri care se încheie la ora 16.00 și la care accesul este liber. În același timp, Cărturești Felicia organizează o întâlnire Casual TCG Play Day, dedicată pasionaților de jocuri cu cărți colecționabile.

La ora 14.00, în Sala Studio J a Muzeului „Vasile Pogor”, are loc cea de-a treia ediție a Clubului de lectură civică. Discuția pornește de la volumul lui John-Paul Flintoff, „Cum să schimbi lumea”, iar participarea este gratuită. La ora 14.30, FAR coworking organizează Eat’n’Greet, o întâlnire de socializare cu pizza și jocuri de societate.

Unul dintre cele mai importante momente culturale ale weekendului este programat la ora 17.00, când se redeschide Casa Kieser, de pe strada 14 Decembrie 1989 nr. 5. Vernisajul expoziției „{Retro}Perspectives” propune câte un cadru și câte o replică dintr-un film reprezentativ pentru fiecare an dintre 1914 și 2026. Cele 113 imagini sunt integrate în arhitectura restaurată a clădirii, de la intrare și curtea interioară până în spațiul cafenelei TRUE.

Pentru publicul interesat de muzică electronică, Techno Wall #082 Daytime începe la ora 16.00, în Grădina Vert, și continuă până la 22.00. În program sunt MR. K, Dubescu și BUG, iar biletele sunt anunțate între 30 și 50 de lei.

La ora 19.00, ieșenii trebuie să aleagă între două evenimente. În Parcul Copou, Raisa Radu susține un recital acustic cu intrare liberă, iar în Amfiteatrul Palas începe spectacolul „Éram și Éra”, cu Codrin Dănilă, Cezara Fantu și Răzvan Grosu, în regia lui Ovidiu Ivan.

Programul din Grădina Palas continuă cu un DJ Party, de la ora 19.00, urmat la ora 20.00 de concertul susținut de Mario Fresh. Pentru cei care preferă filmul, la ora 21.20 începe proiecția în aer liber a comediei „The Devil Wears Prada”. Accesul se face de la 20.40, iar biletele costă 35 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii, elevi, studenți și pensionari.

După ora 23.00, oferta se mută în cluburi. La SKIN este programată petrecerea „UNA NOCHE Caliente”, cu bilete între 50 și 80 de lei, iar la nish feat. nuba are loc evenimentul SAGUNA, cu bilete între 40 și 60 de lei.

Duminică, 19 iulie: finalele WTA și spectacole pentru copii

Duminică, programul începe la ora 10.00. La Oaza Taină Vie se desfășoară un atelier de preparare a cremei de gălbenele, cu o taxă de 125 de lei, iar în Amfiteatrul Palas începe spectacolul pentru copii „Prințesa și Broscoiul”, prezentat de Marionnette Show. La Caferamica continuă sesiunile de pictură pe ceramică, între orele 10.00 și 19.00.

La ora 11.00, Grădina Vert găzduiește un atelier de teatru interactiv cu Vesi și Veselica, inspirat din universul poveștii „Vrăjitorul din Oz” și recomandat copiilor de peste patru ani.

Baza Sportivă Ciric va găzdui duminică finalele turneului WTA, atât la simplu, cât și la dublu. Unele calendare locale indică ora 14.30 pentru începerea programului, însă spectatorii trebuie să verifice programul oficial publicat în ziua finalelor, deoarece orele pot fi ajustate în funcție de durata semifinalelor și de condițiile meteo.

La ora 19.00, în Amfiteatrul Palas începe spectacolul pentru copii „Peștișorul de Aur”. O jumătate de oră mai târziu, la Helix Pub, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 8, Petrică Iștoc, Dominic Iacob și Ianuș Ștefan prezintă un spectacol de stand-up comedy și crowdwork.

Expoziții și târguri deschise pe durata întregului weekend

În Grădina Palas poate fi vizitată, până duminică, expoziția cu 60 de dinozauri de mari dimensiuni și plante carnivore, deschisă între orele 10.00 și 21.00. Accesul este gratuit. Tot la Palas, în Atrium, se desfășoară până pe 19 iulie Târgul Handmade de Vară, cu bijuterii, ceramică, decorațiuni, produse artizanale și cadouri realizate de creatori locali.

La Mall Moldova, expoziția interactivă Wild Nature propune activități în realitate virtuală și jocuri controlate prin mișcare. Programul este vineri între 16.00 și 20.00, iar sâmbătă și duminică între 11.00–14.00 și 15.00–19.00. Accesul este gratuit, iar expoziția rămâne deschisă până pe 20 iulie.

La Borderline Art Space poate fi vizitată „Graduation Highlights 2026”, expoziția anuală dedicată absolvenților de Foto-Video, iar Galeria Studio 7/9 prezintă, până duminică inclusiv, expoziția „Marea scenă”, semnată de Georgiana Macovei și curatoriată de Maria Bilașevschi.

Festival istoric, la ieșirea din Iași

Cei care acceptă o deplasare în județ pot merge la GETODAVA, festival istoric organizat între 17 și 19 iulie în satul Poiana, comuna Schitu Duca. Ediția a VII-a include reconstituiri istorice, lupte de gladiatori, concerte, ateliere și activități pentru public.

Sâmbătă seara, patru evenimente mari se suprapun

Punctul critic al programului este intervalul de sâmbătă, dintre orele 17.00 și 21.30. Vernisajul de la Casa Kieser începe la 17.00, recitalul Raisei Radu și spectacolul „Éram și Éra” sunt programate la 19.00, Mario Fresh urcă pe scenă la 20.00, iar filmul „The Devil Wears Prada” începe la 21.20. În plus, Techno Wall continuă până la ora 22.00.

Familiile au cele mai multe variante în diminețile de sâmbătă și duminică, însă trebuie să țină cont de suprapuneri. „Harap Alb”, atelierele de ceramică, drumeția de la Oaza Taină Vie și workshopul de constelații familiale încep toate sâmbătă la ora 10.00, iar „Atelierul de prins curaj” este programat la 11.00.

Majoritatea activităților în aer liber sunt concentrate în Palas, Copou și Grădina Vert. Evenimentele de la Ciric necesită însă timp suplimentar pentru deplasare și parcare. În cazul proiecțiilor Cinema Sky, organizatorii precizează că spectacolele pot fi anulate dacă vremea devine nefavorabilă, situație în care biletele sunt rambursate. Maura ANGHEL