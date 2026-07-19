* angajații din peste 500 de sute de unități sanitare vor participa luni, 20 iulie 2026, la o grevă de avertisment * timp de două ore, urgențele vor fi preluate, însă multe programări vor fi anulate

Angajații din sute de spitale din București și din țară vor intra luni, 20 iulie, între orele 09:00 și 11:00, în grevă de avertisment. Federația SANITAS susține că protestul nu este îndreptat împotriva pacienților, ci împotriva politicilor salariale și a lipsei de personal din sistemul public de sănătate.

În cele două ore vor fi asigurate urgențele, îngrijirea pacienților internați și activitățile obligatorii prevăzute de lege. Sindicaliștii au anunțat că va fi menținută cel puțin o treime din activitatea obișnuită. În funcție de numărul angajaților care participă la protest, unele spitale ar putea funcționa însă aproape normal.

Consultațiile și operațiile programate pot fi amânate

În spitalele în care participarea la grevă este ridicată, consultațiile din ambulatoriu, internările de zi, externările și intervențiile chirurgicale care nu reprezintă urgențe pot fi decalate sau reprogramate.

Situația va diferi de la o unitate medicală la alta, deoarece nu toți angajații sunt membri SANITAS și nu toate organizațiile sindicale din spitale participă la protest. Pacienții care au programări între orele 09:00 și 11:00 ar trebui să contacteze unitatea medicală sau să urmărească anunțurile publicate de aceasta.

Federația SANITAS a notificat, conform procedurilor legale, 523 de unități sanitare. Datele comunicate anterior indicau că aproximativ 489 de unități ar urma să se alăture efectiv acțiunii de protest.

La Iași, urgențele de la „Sf. Spiridon” vor funcționa

La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, angajații care nu sunt membri ai sindicatului vor lucra normal. Activitatea din Unitatea de Primiri Urgențe nu va fi întreruptă, inclusiv în cazul personalului afiliat la sindicat. Potrivit medicului Diana Cimpoeșu, purtătorul de cuvânt al spitalului, ar putea fi reprogramate, dacă va fi necesar, numai activitățile care pot suporta o amânare, precum unele internări de zi sau consultații în ambulatoriu.

Legea salarizării, principala sursă a conflictului

Sindicaliștii contestă proiectul noii legi a salarizării bugetare și susțin că aplicarea unor prevederi în forma discutată ar putea diminua veniturile unei părți a personalului medical. Simulările prezentate de SANITAS indică, pentru anumite categorii profesionale, scăderi care ar putea ajunge până la 36%.

Organizația solicită o lege negociată cu reprezentanții salariaților, care să elimine diferențele dintre angajații ce desfășoară activități similare și să nu reducă veniturile existente. SANITAS mai reclamă diminuarea unor sporuri, limitarea indemnizațiilor și lipsa unui dialog social real înaintea adoptării deciziilor.

Ministerul propune deblocarea a 7.621 de posturi

O altă nemulțumire este legată de deficitul de personal și de blocarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. Reprezentanții SANITAS estimează că sistemul sanitar ar avea nevoie de aproximativ 30.000 de angajați suplimentari.

Ministerul Sănătății a anunțat că a elaborat și a transmis în circuitul de avizare un memorandum pentru deblocarea a 7.621 de posturi vacante. Documentul cuprinde 1.910 posturi pentru medici, 2.955 pentru asistenți medicali, 2.261 pentru personal auxiliar și alte 495 de posturi pentru specialiști și personal de cercetare. Sindicaliștii consideră că numărul este insuficient și avertizează că lipsa angajaților mărește presiunea asupra echipelor existente, afectând gărzile, programul de lucru și capacitatea spitalelor de a acorda servicii medicale.

În cazul în care negocierile cu Guvernul nu vor conduce la un acord, Federația SANITAS a anunțat declanșarea unei greve generale pe termen nelimitat începând de marți, 28 iulie 2026.

Clara DIMA