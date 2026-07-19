Finala Iași Open, amânată pentru luni

Codul roșu de ploi și vijelii a dat peste cap programul ultimei zile la turneul WTA 250 UniCredit Iași Open. Amânată timp de mai multe ore din cauza condițiilor meteo, finala probei de simplu dintre Mayar Sherif (Egipt, 30 de ani, locul 97 WTA) și Paula Badosa (Spania, 28 de ani, locul 115 WTA), programată inițial să înceapă la ora 17.30, a fost reprogramată pentru ora 21.45.

Din cauza ploii, însă, oficialii turneului au decis să reprogrameze finala pentru luni, 20 iulie, ora 11.00.

Organizatorii au depus toate eforturile pentru a reface terenul central, dar în cele din urmă s-a luat decizia ca finala să se dispute luni dimineață, de la ora 11.00.

Perechea Detiuc / Khromacheva a câștigat proba de dublu

În proba de dublu, trofeul a fost câștigat de perechea favorită 3 formată din Anastasia Detiuc (Cehia) și Irina Khromacheva, după 4-6, 6-2, 10-5 în finală cu cuplul Alina Charaeva (Armenia) / Zhibek Kulambayeva (Kazahstan).

Detiuc și Khromacheva vor primi 250 de puncte WTA și 11.830 de euro pentru triumful de la Iași, iar finalistele Charaeva și Kulumbayeva rămân cu 163 de puncte WTA și 6.650 de euro.