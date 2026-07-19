Surpriza admiterii la TUIASI. Construcţiile au depăşit Automatica în topul preferinţelor!

După ani în care Facultăţile de Automatică şi Calculatoare şi Arhitectură au dominat clasamentul preferinţelor absolvenţilor de liceu, admiterea din această vară aduce o surpriză la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii a devenit cea mai căutată din universitate, cu 493 de candidaţi înscrişi pentru cele 323 de locuri finanţate de la buget, depăşind chiar şi Automatica şi Calculatoarele, unde au fost depuse 448 de dosare.

Admiterea la TUIASI se desfăşoară în perioada 8 iulie - 1 august, iar pentru majoritatea facultăţilor înscrierile continuă până pe 22 iulie. În această sesiune sunt disponibile 2.568 de locuri finanţate de la buget pentru studiile universitare de licenţă.

Facultăţile de Automatică şi Calculatoare şi de Arhitectură au avut un calendar diferit de admitere. Înscrierile s-au încheiat pe 16 iulie, iar candidaţii au susţinut probele scrise pe 18, respectiv 19 iulie. La Automatică şi Calculatoare, şase candidaţi au obţinut nota 10 la testul-grilă, cea mai mică notă fiind 4,00. Majoritatea rezultatelor s-au situat însă între 7,00 şi 9,10, iar 11 candidaţi nu s-au prezentat la examen. Rezultatele finale vor fi afişate după soluţionarea contestaţiilor.

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, în top

Datele centralizate până duminică arată că, după Facultatea de Construcţii şi Instalaţii şi Facultatea de Automatică şi Calculatoare, în topul preferinţelor se află Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, cu 303 candidaţi pentru 330 de locuri la buget, urmată de Facultatea de Mecanică, cu 294 de candidaţi pentru 341 de locuri, şi de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, unde s-au înscris 273 de candidaţi pentru 325 de locuri.

În schimb, alte specializări continuă să aibă un număr redus de candidaţi. La Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial s-au înscris doar 55 de absolvenţi pentru 200 de locuri bugetate, iar la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor sunt 51 de candidaţi pentru 160 de locuri.

La Facultatea de Inginerie Chimică au fost depuse 94 de dosare pentru 115 locuri la buget, iar la Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului sunt 101 candidaţi pentru 164 de locuri. Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor a înregistrat 120 de înscrieri pentru 180 de locuri bugetate.

Media la Bac, decisivă

La majoritatea facultăţilor, admiterea se face pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat, iar în unele cazuri aceasta este combinată cu nota obţinută la o disciplină relevantă, cum este matematica pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

Reprezentanţii universităţii precizează că absolvenţii care nu sunt declaraţi admişi în prima etapă rămân pe listele de admitere şi pot ocupa un loc în cazul retragerii altor candidaţi. La ultimul termen de confirmare al fiecărei sesiuni, candidaţii admişi au la dispoziţie 48 de ore pentru confirmarea locului obţinut. Laura RADU