Paula Badosa și Mayar Sherif luptă pentru trofeul WTA Iași Open

Turneul WTA 250 UniCredit Iași Open și-a desemnat finalistele, iar duminică după-amiază, la Baza Sportivă Ciric, publicul va asista la un duel de mare atractivitate. Paula Badosa, una dintre cele mai cunoscute jucătoare din circuit, și Mayar Sherif se vor înfrunta pentru trofeul competiției și premiile puse în joc, în valoare totală de 246.388 de euro.

Mayar Sherif, locul 97 WTA, a avut un parcurs autoritar în semifinale și a trecut fără emoții de favorita numărul 3, ucraineanca Oleksandra Oliynykova, cu 6-3, 6-1. Egipteanca a controlat partida de la un capăt la altul și și-a asigurat prezența în ultimul act după o victorie categorică.

În schimb, Paula Badosa a oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale turneului. Sportiva din Spania a revenit incredibil după ce a pierdut primul set în fața slovenei Tamara Zidansek și s-a impus cu 3-6, 7-5, 7-6 (1), într-o partidă dramatică. Zidansek a servit pentru meci la 5-4 în setul secund, însă Badosa a găsit resursele pentru o revenire spectaculoasă și a dominat fără drept de apel tie-break-ul decisiv.

Finala de la Iași reprezintă a doua finală consecutivă pentru Paula Badosa, după succesul obținut săptămâna trecută la turneul WTA 125 de la Bastad, confirmând forma excelentă pe care o traversează.

Spectacolul de duminică începe încă de la ora 15:00, când se va disputa finala probei de dublu, între perechile Alina Charaeva / Zhibek Kulambayeva și Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva. Marea finală de simplu dintre Mayar Sherif și Paula Badosa este programată nu înainte de ora 17:30.