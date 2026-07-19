Pistele de biciclete, în centrul unui nou conflict între Primărie și Poliția Rutieră

* Chirica: „Dacă îi trimitem pe bicicliști în carosabil, riscăm să blocăm traficul și să creștem numărul accidentelor” * municipalitatea lucrează deja la un nou masterplan pentru infrastructura velo, document care a intrat în procedura de publicare și care va sta la baza refacerii rețelei de piste

Deși Poliția Rutieră a cerut înlăturarea indicatoarelor care marchează actualele piste de biciclete din Iași, primarul Mihai Chirica spune că acestea nu vor fi desființate, avertizând că o astfel de măsură ar putea avea consecințe grave asupra siguranței rutiere.

Se lucrează la un nou masterplan pentru infrastructura velo

Edilul susține că, dacă pistele ar dispărea, bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice ar fi obligați să circule pe carosabil, într-un trafic deja aglomerat și periculos. „Am fost avertizați de către Poliția Rutieră că trebuie să scoatem indicatoarele cu piste de biciclete, deoarece acestea nu mai corespund noilor normative de proiectare și execuție. Nu putem însă să le desființăm. Dacă îi trimitem pe bicicliști în carosabil, riscăm să blocăm traficul și să creștem numărul accidentelor”, a declarat Mihai Chirica.

Primarul a precizat că municipalitatea lucrează deja la un nou masterplan pentru infrastructura velo, document care a intrat în procedura de publicare și care va sta la baza refacerii rețelei de piste. Totuși, implementarea acestuia va necesita timp și investiții importante.

IPJ avertizează bicicliștii și trotinetiștii să respecte regulile de circulație

Declarațiile vin după ce Poliția Rutieră a constatat că o parte dintre pistele existente nu mai respectă standardele legale în vigoare și a solicitat eliminarea semnalizării rutiere corespunzătoare.

IPJ Iași a transmis că decizia a fost luată în urma numeroaselor sesizări primite din partea cetățenilor privind circulația periculoasă a bicicletelor și trotinetelor electrice pe trotuare. „Verificările au evidențiat existența unor deficiențe privind semnalizarea și practicabilitatea unor piste, aspecte care puteau afecta siguranța participanților la trafic. Obiectivul nostru nu este descurajarea utilizării bicicletei, ci creșterea siguranței pentru toți participanții la trafic”, a transmis IPJ Iași

Inspectoratul de Poliție Județean Iași anunță că va continua acțiunile preventive și reamintește că atât bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice, cât și șoferii, trebuie să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament responsabil în trafic. Daniel BACIU