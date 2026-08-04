Piața construcțiilor încetinește puternic: Nord-Estul, printre cele mai lovite regiuni

Semnal de alarmă pentru sectorul construcțiilor din România. După ani în care dezvoltarea imobiliară a mers într-un ritm susținut, cele mai noi date ale Institutului Național de Statistică (INS) arată o frânare evidentă. În iunie 2026, numărul autorizațiilor de construire pentru locuințe a scăzut cu 15,5% față de aceeași lună a anului trecut, iar regiunea Nord-Est, din care face parte și județul Iași, se numără printre cele mai afectate.

Deși comparativ cu luna mai s-a înregistrat o creștere modestă, de doar 2,7%, aceasta nu reușește să ascundă tendința generală de scădere. În iunie au fost emise doar 2.960 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, iar în primul semestru al anului numărul acestora a coborât la 15.939, cu aproape 10% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025.

Nord-Estul pierde teren

Regiunea Nord-Est înregistrează unul dintre cele mai severe reculuri din țară. Numai în luna iunie au fost eliberate cu 174 de autorizații mai puține decât în iunie 2025, iar pe întreg primul semestru scăderea ajunge la 400 de autorizații, fiind depășită doar de regiunea Vest.

Pentru Iași, aceste cifre confirmă răcirea pieței rezidențiale, într-un context în care costurile ridicate de construcție, dobânzile încă mari și prudența dezvoltatorilor încep să se reflecte direct în investițiile noi.

Față de luna mai, evoluția pare ușor pozitivă. Cele 78 de autorizații suplimentare au fost generate în special de regiunile Sud-Muntenia, Nord-Est și Nord-Vest.

Totodată, suprafața utilă autorizată pentru locuințe a crescut cu 18,2%, ajungând la aproape 976.000 de metri pătrați.

Cu toate acestea, raportarea anuală arată că piața continuă să încetinească. Comparativ cu iunie 2025, suprafața autorizată pentru locuințe este mai mică cu 8,3%, iar numărul autorizațiilor s-a redus considerabil.

Construcțiile comerciale merg și ele în jos. Un semnal pentru piața imobiliară

Nici segmentul clădirilor nerezidențiale nu oferă motive de optimism.

În iunie au fost emise 557 de autorizații, cu 4,6% mai puține decât în luna precedentă. Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, scăderea este și mai accentuată: -17,7% la numărul autorizațiilor, -37,8% la suprafața utilă autorizată.

Nord-Estul figurează și aici printre regiunile afectate, cu o diminuare de peste 36.500 de metri pătrați autorizați față de iunie 2025.

Datele INS confirmă că piața construcțiilor traversează o perioadă de temperare. Scăderea autorizațiilor reprezintă, de regulă, un indicator timpuriu al investițiilor viitoare, ceea ce înseamnă că ritmul dezvoltărilor rezidențiale ar putea rămâne redus și în lunile următoare.

Pentru regiunea Moldovei și, implicit, pentru Iași, reculul autorizațiilor vine într-un moment în care cererea de locuințe există în continuare, însă dezvoltatorii devin tot mai prudenți, iar costurile ridicate și incertitudinile economice întârzie lansarea unor noi proiecte imobiliare. Daniel BACIU