* aproape 140 de mese, scăunele și băncuțe au plecat marți dintr-o grădiniță ieșeană spre noua clădire destinată copiilor din Erbiceni

Sălile sunt încă liniștite. Nu se aud glasuri, nu sunt desene pe mese și nici ghiozdănele așezate lângă scaune. Dar grădinița din Erbiceni începe deja să semene cu locul în care, peste numai câteva săptămâni, copiii vor învăța, se vor juca și își vor lega primele prietenii.

O colaborare între oameni care iubesc copiii

Curtea Grădiniței Erbiceni s-a umplut ieri, pentru câteva ore, de mese, scăunele colorate, băncuțe și oameni care le-au purtat cu grijă spre noile săli. Fiecare piesă de mobilier își găsea încet locul, ca și cum ar fi așteptat deja diminețile de toamnă și glasurile copiilor.

Transportul a cuprins 20 de mese, 98 de scăunele și aproximativ 20 de băncuțe, oferite de Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 din Iași, prin implicarea directoarei Diana Moroșanu.

Clubul Inner Wheel Iași a sprijinit transportul mobilierului dintre cele două grădinițe și întâlnirea dintre oameni care au ales să ofere lucrurilor bine păstrate un nou rost.

La Erbiceni, membrele clubului au fost întâmpinate de profesoara pentru învățământ primar Dana Nicorici, director adjunct al Școlii Gimnaziale „Constantin Erbiceanu”, și de prof. înv. Andreea Dascălu, cea care a facilitat legătura dintre instituțiile implicate.

O grădiniță pregătită să primească glasurile copiilor

Clădirea nouă a grădiniței este luminoasă și atent amenajată. În încăperile încă liniștite, mobilierul colorat a adus prima imagine a anului școlar care se apropie: copii așezați în jurul meselor, desene, povești, jocuri și primele prietenii.

„Am găsit la Erbiceni o grădiniță nouă, foarte frumoasă, și o școală bine pusă la punct. Parcă am intrat într-o poveste și ne-am imaginat deja bucuria prichindeilor care își vor ocupa, din toamnă, locurile în băncuțele colorate”, au transmis membrele Clubului Inner Wheel Iași.

Investițiile au schimbat școala din Erbiceni

În ultimii ani, infrastructura educațională din comuna Erbiceni a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Potrivit directorului adjunct Dana Nicorici, lucrările au fost finanțate prin programe guvernamentale și europene, între care PNDL, PNRR și PNRAS.

Fondurile au fost folosite pentru renovarea clădirilor, amenajarea sălilor de clasă și îmbunătățirea condițiilor în care învață copiii. Școala dispune de laboratoare, bibliotecă, săli renovate și teren de sport, iar noua grădiniță completează investițiile realizate în educația locală.

Școala Gimnazială „Constantin Erbiceanu” și structurile sale reunesc aproximativ 600 de elevi și preșcolari din Erbiceni, Totoești și Bîrlești.

Dincolo de clădiri, proiecte și dotări, școala se construiește însă în fiecare zi și prin gesturi simple, făcute la timpul potrivit. De această dată, a fost un drum între Iași și Erbiceni, o colaborare între două grădinițe și aproape 140 de obiecte colorate care își continuă rostul.

La toamnă, copiii nu vor ști poate întreaga poveste a meselor și scăunelelor pe care se vor așeza. Vor găsi însă o grădiniță frumoasă, modernă și pregătită să îi primească. Iar aceasta este partea cea mai importantă a basmului scris la Erbiceni.

Maura ANGHEL