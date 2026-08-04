* gândul la următoarea masă apare chiar și fără foame * fenomenul, numit „Food Noise”, este asociat cu stresul, emoțiile și mediul alimentar

Gândul la mâncare apare pentru cei mai mulți români înainte ca organismul să transmită că îi este foame. Ce vor mânca, când pot lua următoarea gustare sau câte calorii are un produs sunt întrebări care revin constant. Un studiu național de percepție realizat la inițiativa Novo Nordisk arată că peste opt din zece respondenți au experimentat așa-numitul „Food Noise” sau „zgomot alimentar”. Cu toate acestea, 70,8% nu auziseră anterior denumirea, iar numai 9% știau ce înseamnă.

Ce este Food Noise

Termenul descrie gândurile persistente, nedorite și uneori apăsătoare despre mâncare. Nu este vorba despre simpla planificare a meselor, ci despre o preocupare repetitivă care poate influența starea psihică, viața socială și încercările de control al greutății.

Aproximativ 71% dintre respondenți se gândesc la mâncare chiar și atunci când nu le este foame. Pentru 27%, acest lucru se întâmplă des sau foarte des, iar 47% resimt fenomenul de la un nivel moderat până la unul foarte intens.

Doar 17% îl consideră o lipsă de voință. O treime dintre participanți îl asociază mai degrabă cu stresul, emoțiile și mediul în care trăiesc.

Românii mănâncă pe fond emoțional

Studiul arată că 77% dintre respondenți mănâncă, cel puțin uneori, atunci când sunt stresați, triști, anxioși, obosiți sau plictisiți. Numai 39% afirmă că mănâncă în general pentru că le este foame, iar pentru aproape 10% hrana este o formă de alinare.

Unul din cinci recunoaște că mănâncă pe ascuns sau evită să fie văzut consumând anumite alimente. După episoadele în care mănâncă mai mult decât și-a propus, șapte din zece respondenți simt regret, vinovăție sau frustrare.

Pentru a compensa, 21% recurg la restricții alimentare, 14% fac sport suplimentar, alți 14% sar peste mese, iar 12% se critică și își fac reproșuri.

Mirosul și reclamele declanșează pofta

Aproximativ 37% dintre respondenți spun că sunt expuși frecvent la reclame, fotografii și conținut despre mâncare. Principalul declanșator al poftei apărute fără foame este mirosul alimentelor, indicat de 27% dintre participanți.

Urmează vitrinele și rafturile magazinelor, cu 10%, și reclamele de la televizor sau de pe internet, cu 7%.

Seara este momentul în care oamenii își pierd cel mai des controlul asupra alegerilor alimentare. Zilele stresante și sărbătorile sunt alte perioade în care crește riscul de a mânca excesiv.

Peste jumătate dintre respondenți simt presiune din cauza felului în care arată înainte de o vacanță la mare sau la piscină. Aproape 48% renunță la dulciuri, 19% fac mai multă mișcare, iar 14% încearcă să slăbească rapid câteva kilograme.

Deși 51% dintre români au ținut dietă sau au încercat să mănânce mai echilibrat în ultimul an, foarte puțini au cerut ajutor specializat. Doar 3% au mers la medic, 3% la nutriționist și 1% la psiholog sau terapeut.

Clara DIMA