Chirica renunță la bezna de după miezul nopții și mută întunericul înainte!

Primarul Mihai Chirica schimbă radical strategia de economisire a energiei electrice în municipiul Iași. După ce administrația locală decisese stingerea iluminatului public la miezul nopții, noul plan mută perioada de întuneric exact în intervalul în care consumul național de energie atinge cote maxime.

Practic, „bezna totală” de după ora 00:00 este anulată, însă orașul va rămâne fără iluminat public între 21:00 și 23:30, când, în mod normal, străzile ar fi trebuit să fie luminate.

Iluminatul public va fi aprins abia la ora 23:30

Decizia vine după apelul lansat de premierul Ilie Bolojan, care a cerut reducerea consumului de energie în intervalul critic al serii, pentru protejarea Sistemului Energetic Național.

Potrivit Primăriei Iași, iluminatul public va fi aprins abia la ora 23:30, urmând să funcționeze până la 05:30. În paralel, municipalitatea și operatorii sistemului caută soluții pentru reducerea intensității iluminatului, astfel încât consumul să fie diminuat și mai mult.

Autoritățile justifică măsura prin situația energetică excepțională cu care se confruntă România și alte state europene, avertizând asupra riscului unei suprasolicitări a Sistemului Energetic Național. „Traversăm o perioadă dificilă pentru întreaga țară, în care Sistemul Energetic Național se află sub o presiune fără precedent. Fiecare gest de economisire contează”, a transmis primarul Mihai Chirica, făcând apel la ieșeni să reducă voluntar consumul de electricitate în locuințe și în spațiile comerciale.

Astfel, dacă până acum ieșenii știau că luminile se sting după miezul nopții, noua decizie schimbă complet regulile: orașul va fi cufundat în întuneric tocmai în intervalul în care oamenii încă se află pe străzi, în parcuri sau se întorc de la serviciu ori din zonele de agrement. Municipalitatea consideră că această modificare este cea mai eficientă soluție pentru reducerea consumului exact în orele în care rețeaua electrică este supusă celei mai mari presiuni. Daniel BACIU