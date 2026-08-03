Tot mai mulți șoferi prinși băuți pe drumurile din Iași! Cinci dosare penale în doar două zile

Controalele desfășurate în municipiul Iași și în mai multe localități din județ au dus la deschiderea a cinci dosare penale, după ce aparatele etilotest au indicat valori peste limita care atrage răspunderea penală.

Primul caz a fost înregistrat pe 1 august, când polițiștii Biroului Rutier Iași au oprit pentru control un autoturism care circula prin municipiu.

La volan se afla un bărbat de 52 de ani, iar testarea cu aparatul alcooltest a indicat o concentrație de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar polițiștii continuă cercetările.

Fără faruri și cu alcool la volan, la Podu Iloaiei

În noaptea de 2 august, polițiștii din Podu Iloaiei au observat un autoturism care circula pe DJ 282D fără sistemul de iluminare pornit.

La volan a fost identificat un bărbat de 42 de ani, iar etilotestul a indicat 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în acest caz au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Femeie de 40 de ani, depistată băută în Iași

Tot pe 2 august, polițiștii Biroului Rutier Iași au oprit un autoturism în municipiu.

La volan se afla o femeie în vârstă de 40 de ani, care emana halenă alcoolică.

Testarea a indicat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar femeia a fost condusă la spital pentru recoltarea probelor de sânge.

Cea mai mare alcoolemie, în comuna Heleșteni

Cel mai grav caz a fost înregistrat în comuna Heleșteni, unde polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Ruginoasa au observat un autoturism care circula haotic.

La volan se afla un bărbat de 42 de ani, iar aparatul alcooltest a indicat 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, cea mai mare valoare înregistrată în cadrul acestor acțiuni.

Șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar cercetările sunt în desfășurare.

Alt șofer băut, depistat la Moțca

În aceeași zi, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Pașcani au oprit pentru control un autoturism în comuna Moțca.

La volan se afla un bărbat de 59 de ani, iar testarea cu aparatul alcooltest a indicat 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Cinci dosare penale în doar două zile

Toți cei cinci conducători auto au fost transportați la unități medicale pentru prelevarea de mostre biologice, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea alcoolemiei și dispunerea măsurilor legale.

Poliția reamintește că șofatul sub influența alcoolului reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar astfel de acțiuni vor continua pe drumurile din municipiul și județul Iași pentru identificarea și sancționarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Andrei TURCU