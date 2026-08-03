Atac cu combustibil, la Iași! Incendiu provocat intenționat într-un salon de înfrumusețare

Noi detalii ies la iveală în cazul incidentului care a alarmat locuitorii din municipiul Iași în dimineața zilei de 3 august. Deși apelul la 112 anunța o explozie urmată de incendiu într-un salon de înfrumusețare amenajat într-o cameră de cămin de pe bulevardul Nicolae Iorga, cercetările efectuate de pompieri au arătat că nu a fost vorba despre o acumulare de gaze, ci despre un incendiu provocat intenționat.

Mobilizare de urgență a pompierilor

La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, fiind mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și două echipaje de prim ajutor calificat.

Totodată, a fost solicitat și operatorul rețelei de distribuție a gazelor naturale pentru a verifica dacă există scurgeri sau alte riscuri.

La sosirea salvatorilor, încăperea era puternic inundată cu fum, însă nu mai existau flăcări deschise.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar nicio persoană nu a necesitat evacuarea.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Verificările efectuate de specialiști au schimbat complet ipoteza inițială.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, zgomotul puternic care i-a făcut pe martori să creadă că s-a produs o explozie nu a fost provocat de gaze naturale.

Anchetatorii au stabilit că zgomotul a fost produs după ce un recipient cu combustibil a fost aruncat prin geamul ușii de acces, fiind folosit pentru declanșarea incendiului.

În urma focului au fost distruse bunuri din interiorul salonului de înfrumusețare pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați.

Concluziile preliminare ale pompierilor indică faptul că incendiul a fost provocat în mod intenționat, prin utilizarea focului deschis într-un spațiu închis.

Cazul a fost preluat de organele de cercetare competente, care continuă investigațiile pentru identificarea autorului și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Ancheta continuă

Deși structura de rezistență a clădirii nu a fost afectată, incidentul ridică serioase semne de întrebare privind motivele care au stat la baza acestui act.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă este vorba despre un conflict personal, o răzbunare sau alte împrejurări care au dus la incendierea salonului.

Până la finalizarea cercetărilor, autoritățile tratează cazul ca pe un incendiu provocat intenționat, iar toate probele ridicate de la fața locului vor fi analizate pentru identificarea persoanei responsabile. Andrei TURCU