După 16 ani de blocaje, Centura Fălticeni intră în linie dreaptă!

Un proiect așteptat de mai bine de un deceniu și jumătate este, în sfârșit, la un pas de implementare. Varianta ocolitoare a municipiului Fălticeni a primit avizul favorabil în cadrul Consiliului Tehnico-Economic Interministerial, ultima etapă de avizare înainte de aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern.

După 16 ani de promisiuni, amânări și blocaje administrative, investiția estimată la aproximativ 420 de milioane de lei intră în linie dreaptă, urmând ca, după adoptarea Hotărârii de Guvern, Consiliul Județean Suceava să lanseze licitația pentru proiectare și execuție.

Proiectul a fost deblocat după modificarea traseului

Primele discuții despre construirea unei centuri pentru municipiul Fălticeni datează din 2010, însă proiectul a rămas ani la rând blocat din cauza traseului inițial, care traversa o arie protejată din rețeaua Natura 2000.

Această situație risca să prelungească pe termen nedeterminat procedurile de avizare, într-un scenariu asemănător celui întâlnit pe Autostrada Sibiu - Pitești, unde problemele legate de acordul de mediu au întârziat semnificativ implementarea unor contracte de peste 10 miliarde de lei.

Deblocarea a venit anul trecut, când Consiliul Județean Suceava, Primăria Fălticeni, DRDP Iași și proiectanții au decis modificarea traseului, astfel încât acesta să ocolească complet zona protejată.

Noua variantă a permis parcurgerea rapidă a etapelor tehnice și administrative, proiectul ajungând acum în faza finală de aprobare.

Varianta ocolitoare a municipiului Fălticeni va avea 8,3 kilometri lungime, două noduri rutiere, trei sensuri giratorii, patru pasaje și viaducte, două spații de parcare.

Valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ 420 de milioane de lei, iar durata contractului va fi de 24 de luni.

Traficul greu va fi scos din oraș

Noua șosea va prelua circulația de tranzit și traficul greu care traversează în prezent municipiul.

Fălticeni este străbătut de DN2, una dintre cele mai importante și circulate artere rutiere din Moldova, precum și de mai multe drumuri județene care fac legătura cu Suceava și cu viitoarea Autostradă A7 Moldova.

Realizarea centurii este așteptată să reducă aglomerația, timpul petrecut în trafic și nivelul de poluare din municipiu.

După aprobarea Hotărârii de Guvern, proiectul va fi transferat către Consiliul Județean Suceava, instituție care va organiza licitația pentru proiectare și execuție.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, și-a exprimat obiectivul ca lucrările să înceapă în actualul mandat.

Suceava recuperează rapid decalajul la infrastructură

Centura Fălticeni completează seria proiectelor majore de infrastructură rutieră aflate în pregătire în județ.

În paralel, pentru Centura Gura Humorului au fost depuse oferte din partea a șapte asocieri, care reunesc 132 de companii, pentru un contract estimat la aproximativ 120 de milioane de euro, iar desemnarea câștigătorului este așteptată în perioada următoare.

Totodată, județul urmează să beneficieze și de Drumul Expres Suceava – Siret, proiect pentru care compania Far Foundation a câștigat toate cele trei loturi, cu o valoare cumulată de aproximativ 5 miliarde de lei, finanțarea fiind asigurată prin programul SAFE.

După ani în care nu avea niciun proiect rutier major în execuție sau în licitație, județul Suceava începe să recupereze teren, având în prezent mai multe investiții strategice care pot schimba semnificativ mobilitatea și conectivitatea întregii regiuni a Moldovei. Daniel BACIU