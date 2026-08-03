Virusul West Nile lovește în Moldova. O tânără de 22 de ani a fost salvată în ultima clipă la Iași

Un caz grav de infecție cu virusul West Nile readuce în atenția publică unul dintre cele mai periculoase riscuri ale sezonului cald. O tânără de numai 22 de ani din județul Vaslui a ajuns în stare severă la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași, după ce a dezvoltat manifestări neurologice alarmante. Medicii spun că intervenția rapidă i-a salvat viața și avertizează că virusul circulă deja în regiunea Moldovei.

Pacienta s-a prezentat inițial la Spitalul Județean din Vaslui cu dureri intense de cap, amețeli, tulburări de vorbire și vedere dublă, simptome care au ridicat suspiciunea unei afectări neurologice severe. Din cauza gravității stării sale, medicii au decis transferul de urgență la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.

Analizele au confirmat infecția cu virusul West Nile, iar tratamentul administrat prompt a dus la remiterea simptomelor, evoluția pacientei fiind favorabilă.

Caz neobișnuit: nu își amintește să fi fost înțepată de țânțari

Ceea ce îi surprinde pe specialiști este faptul că tânăra nu își amintește să fi fost înțepată de țânțari și nici nu călătorise recent în mediul rural, unde riscul este, în general, mai ridicat.

Acest aspect demonstrează că expunerea poate avea loc și în mediul urban, iar multe persoane nici măcar nu observă momentul în care sunt înțepate.

Medicii ieșeni au confirmat că, imediat după acest caz, alți doi pacienți au ajuns la spital cu suspiciune de infecție West Nile.

Este vorba despre un bărbat de 50 de ani din Iași, ale cărui analize sunt încă în curs de prelucrare, și despre un pacient în vârstă de 70 de ani.

Potrivit medicilor, apariția mai multor suspiciuni într-un interval atât de scurt confirmă că virusul circulă activ în regiunea Moldovei.

Florin Roșu: „Virusul West Nile reprezintă o realitate activă în regiunea Moldovei”

Medicul Florin Roșu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași, atrage atenția că situația trebuie tratată cu maximă seriozitate. „Pacienta a urmat tratament simptomatic cu remisia ulterioară a simptomelor. Din anamneză a reieșit că aceasta nu călătorise recent în mediul rural și nu raportase un contact evident cu țânțarii, ceea ce ridică întrebări legate de circumstanțele expunerii. Ulterior s-au prezentat alți doi pacienți cu suspiciune de infecție cu virus West Nile.

Cazurile identificate în cadrul clinicii noastre confirmă faptul că infecția cu virusul West Nile reprezintă o realitate activă, atât în țara noastră, cât mai ales în regiunea Moldovei. În acest context rămâne esențială supravegherea epidemiologică activă, diagnosticarea promptă și menținerea măsurilor de prevenție în sezonul cald, între lunile mai și noiembrie, când activitatea țânțarilor este maximă”, a declarat medicul.

Majoritatea infectărilor trec neobservate, dar formele grave pot afecta creierul

Specialiștii avertizează că aproximativ 80% dintre persoanele infectate nu dezvoltă simptome.

În schimb, în cazurile severe, virusul poate provoca meningită, encefalită sau paralizii, afecțiuni care pot lăsa sechele permanente și care pot deveni fatale, în special în cazul persoanelor vârstnice sau al celor care suferă de boli cronice.

Printre simptomele care impun prezentarea imediată la spital se numără: dureri puternice de cap, febră, amețeli, tulburări de vedere, dificultăți de vorbire, slăbiciune musculară. confuzie sau alterarea stării de conștiență.

Medicii recomandă evitarea înțepăturilor de țânțari prin folosirea repelentelor, purtarea hainelor cu mâneci lungi în special seara și eliminarea recipientelor cu apă stătătoare din apropierea locuințelor, unde insectele se pot înmulți.

Totodată, orice simptom neurologic apărut în sezonul cald trebuie evaluat cât mai rapid de un medic, deoarece diagnosticul precoce și tratamentul de susținere pot face diferența între o recuperare completă și apariția unor complicații severe. Carmen DEACONU, LAURA RADU