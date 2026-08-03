Constructorii încearcă să recupereze timpul pierdut pe A7

* cele două tronsoane dintre Adjud și Bacău au ajuns, la începutul lunii iulie, la un stadiu fizic cuprins între 82% și 99%, ceea ce le oferă șanse reale de finalizare înainte de termenul de 31 august * singurul tronson unde ritmul rămâne foarte lent este Mircești – Pașcani, care a ajuns la 52%, cu doar un punct procentual câștigat față de începutul lunii mai!

Luna iunie a adus cea mai puternică mobilizare din acest an pe șantierele Autostrăzii A7 Moldova executate de UMB. Ritmul de execuție a crescut semnificativ, în special pe loturile dintre Adjud și Bacău, unde constructorul a recuperat într-o singură lună până la nouă puncte procentuale, în încercarea de a respecta termenul-limită impus prin PNRR.

Tronsoanele dintre Adjud și Bacău, finalizate înainte de 31 august

Cele două tronsoane dintre Adjud și Bacău au ajuns, la începutul lunii iulie, la un stadiu fizic cuprins între 82% și 99%, ceea ce le oferă șanse reale de finalizare înainte de termenul de 31 august.

Cel mai avansat este tronsonul Domnești Târg – Răcăciuni, care a ajuns la 99% execuție, după ce în luna iunie a crescut de la 93%. De altfel, porțiunea dintre Adjud și acest tronson este deja deschisă circulației încă de la finalul anului trecut, iar segmentul rămas în lucru a recuperat 14 puncte procentuale în primul semestru din 2026.

Și pe tronsonul Răcăciuni – Municipiul Bacău s-a înregistrat o accelerare spectaculoasă. Dacă la începutul lunii iunie lucrările erau realizate în proporție de 73%, o lună mai târziu procentul ajunsese la 82%, ceea ce înseamnă un salt de nouă puncte procentuale într-o singură lună.

Decalaje mari acumulate pe tronsoanele dintre Bacău și Pașcani

În schimb, situația este diferită pe cele trei loturi aflate mai la nord, spre Pașcani. La începutul lunii iulie, acestea aveau un progres mediu de aproximativ 56,5%, departe de nivelul necesar pentru o finalizare rapidă.

Pe lotul Săucești – Trifești, lucrările au ajuns la 62%, după un avans de aproape șase puncte procentuale în luna iunie și de 20 de puncte procentuale în primul semestru.

Lotul Trifești – Gherăești a urcat la 55%, cu un progres de peste cinci puncte procentuale în iunie și de 16,5 puncte procentuale de la începutul anului.

Singurul tronson unde ritmul rămâne foarte lent este Mircești – Pașcani, care a rămas la 52% la începutul lunii iulie, practic fără evoluție în ultima lună și cu doar un punct procentual câștigat față de începutul lunii mai.

Mobilizarea din luna iunie a fost determinată de apropierea termenului-limită pentru finanțarea prin PNRR, constructorul UMB concentrând resurse suplimentare pe loturile cele mai avansate pentru a le aduce cât mai aproape de finalizare.

Dacă ritmul actual se menține, tronsoanele dintre Adjud și Bacău au șanse mari să fie terminate în termen, în timp ce sectoarele dintre Bacău și Pașcani vor necesita o accelerare considerabilă pentru a recupera decalajele acumulate. Daniel BACIU