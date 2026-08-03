Motorina se apropie de 11 lei litrul, la Iași! Unde sunt cele mai ieftine prețuri

* în doar câteva zile, plinul s-a scumpit cu peste 58 de lei

Șoc pentru șoferii din Iași. Motorina standard a ajuns să coste până la 10,83 lei/litru, iar în multe stații prețul a depășit deja 10,60 lei/litru, apropiindu-se rapid de pragul psihologic de 11 lei. Comparativ cu nivelurile anterioare, când litrul se vindea între 9,41 și 9,47 lei, creșterea este de peste 1,16 lei pe litru.

Unde este cea mai ieftină și cea mai scumpă motorină

În prezent, cele mai mici prețuri din Iași sunt de 10,57 lei/litru, practicate în mai multe stații Petrom și la Socar Splai Bahlui.

La polul opus, Lukoil afișează 10,83 lei/litru în toate stațiile sale din municipiu.

Cele mai mici prețuri: Petrom – 10,57 lei/litru, Socar Splai Bahlui – 10,57 lei/litru.

Prețuri intermediare: Mol – 10,62 lei/litru, OMV – 10,63 lei/litru, Rompetrol – 10,63 lei/litru, Socar Poitiers – 10,59 lei/litru.

Cel mai mare preț: Lukoil – 10,83 lei/litru.

Raportat la valorile anterioare, din urmă cu câteva zile, motorina a urcat de la 9,44 lei la 10,83 lei/litru. Asta înseamnă un plus de 58 lei pentru un plin de 50 litri la majorarea de 1,16 lei/litru.

Pragul de 11 lei este foarte aproape

Dacă ritmul actual al scumpirilor continuă, motorina ar putea depăși în foarte scurt timp 11 lei/litru, un nivel care ar pune o presiune suplimentară asupra transportatorilor, firmelor de distribuție și șoferilor obișnuiți.

Costurile mai mari cu alimentarea se reflectă inevitabil în prețurile bunurilor și serviciilor, deoarece transportul rutier rămâne principalul mod de distribuție a mărfurilor în România.

Creșterea prețurilor la pompă vine într-un moment dificil pentru economie, iar pentru mulți ieșeni fiecare alimentare începe să coste cu zeci de lei mai mult decât în urmă cu doar câteva zile. Pragul de 11 lei/litru, considerat până nu demult improbabil, este acum la doar 17 bani distanță în cele mai scumpe benzinării din municipiu.

Unde se găsește cea mai ieftină benzină

Benzina standard a ajuns să coste până la 9,47 lei/litru în municipiu, apropiindu-se rapid de pragul psihologic de 10 lei/litru, în timp ce cele mai ieftine stații afișează deja 9,41 lei/litru.

Diferențele dintre benzinării sunt mici, ceea ce arată că întregul sector a operat majorări aproape simultan.

La 9,41 lei/litru, benzina este comercializată în mai multe stații: Socar – Splai Bahlui, mal drept, Petrom – Colonel Langa, Petrom – Calea Chișinăului, Petrom – Șoseaua Sărărie, Petrom – Păcurari, Petrom – Tabacului, Petrom – Nicolae Iorga.

La polul opus, 9,47 lei/litru este tariful practicat în stațiile MOL, OMV, Rompetrol.

Stațiile Lukoil și Socar Poitiers afișează prețuri intermediare, de 9,44 lei/litru.

Între cea mai ieftină și cea mai scumpă benzină din Iași există o diferență de doar 6 bani pe litru, semn că piața s-a aliniat rapid la noile niveluri de preț.

Pentru un plin de 50 de litri, diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă stație este de doar 3 lei, însă costul total al alimentării a crescut considerabil.

Cu doar câteva scumpiri succesive, un plin de benzină se apropie de 500 de lei, iar dacă tendința continuă, pragul de 10 lei/litru ar putea fi atins în perioada următoare.

Daniel BACIU