ISU: peste 250 de intervenții în doar trei zile! Val de incendii în județul Iași

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași a avut unul dintre cele mai solicitante sfârșituri de săptămână din acest an. În intervalul 31 iulie, ora 08:00 – 3 august, ora 08:00, pompierii militari, paramedicii SMURD și inspectorii de prevenire au desfășurat 252 de misiuni, intervenind pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor și gestionarea unor situații de urgență cu impact major.

Din totalul intervențiilor, 179 au fost misiuni operative, dintre care 15 incendii, 149 intervenții SMURD și 15 alte misiuni, în timp ce inspectorii de prevenire au efectuat încă 11 acțiuni de control, informare și avizare.

Peste 15 hectare de vegetație mistuite de flăcări

Canicula și folosirea neglijentă a focului au dus la un val de incendii de vegetație uscată și fond funciar în mai multe localități din județ. Pompierii au intervenit în Cristești, Cucuteni, Fărcășeni, Rediu, Dancu, Hârlău și Lețcani, unde au ars peste 15 hectare de teren, dar și cantități importante de fân și furaje.

Potrivit ISU Iași, cele mai multe incendii au fost provocate de utilizarea focului deschis în spații deschise, iar în două cazuri cauza probabilă a fost reprezentată de scânteile produse de utilaje agricole.

Case și anexe cuprinse de flăcări

Salvatorii au intervenit și la mai multe incendii izbucnite la locuințe și anexe gospodărești.

La Scobâlțeni, o anexă de aproximativ 80 de metri pătrați a fost grav afectată, fiind distruse bunuri și lemne de foc, cauza probabilă fiind un conductor electric defect.

În Brăiești, incendiul produs la o locuință a afectat acoperișul și mai multe bunuri, iar specialiștii indică drept cauză probabilă efectul termic al curentului electric.

În Suhuleț, comuna Tansa, acoperișul unei case și bunurile din interior au fost cuprinse de flăcări, incendiul fiind provocat, cel mai probabil, de folosirea focului deschis în spații închise.

Explozie urmată de incendiu într-un salon de înfrumusețare din Iași

Unul dintre cele mai spectaculoase incidente s-a produs în dimineața zilei de 3 august, pe bulevardul Nicolae Iorga din municipiul Iași.

Pompierii Detașamentului 2 au intervenit după o explozie urmată de incendiu într-o cameră de cămin unde funcționa un salon de înfrumusețare.

În urma exploziei au fost degradate bunurile aflate pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, iar primele cercetări indică drept cauză probabilă folosirea focului deschis în spații închise.

Accident mortal și intervenții SMURD fără întrerupere

Pe lângă incendii, echipajele ISU au intervenit și la trei accidente rutiere, dintre care unul produs în municipiul Târgu Frumos, unde o persoană încarcerată și-a pierdut viața.

Alte două accidente au implicat pietoni și s-au produs în municipiul Iași și în localitatea Lețcani.

În același interval, echipajele SMURD au răspuns la 149 de solicitări medicale, acordând primul ajutor calificat și transportând persoane aflate în stare de urgență atât din mediul urban, cât și din cel rural.

Andrei TURCU