* administrația a relansat contractul de lucrări, estimat la 4,28 milioane de lei fără TVA * investiția integrală are un buget eligibil de aproape 10 milioane de lei * centrul va primi lunar cel puțin 50 de copii și va trebui menținut în funcțiune minimum cinci ani după încheierea finanțării europene

Comuna Trifești încearcă pentru a doua oară să găsească un constructor pentru centrul multifuncțional destinat copiilor vulnerabili. Prima licitație a fost anulată după ce nicio firmă nu a depus ofertă. Noua procedură este deschisă până pe 21 august 2026, iar administrația pune la bătaie un contract de 4,28 milioane de lei, fără TVA. Procedura vine după un prim eșec. Licitația publicată în aprilie a fost anulată automat pe 25 mai deoarece nu fusese depusă nicio ofertă. Administrația locală revine acum în piață cu aceeași valoare estimată, într-un moment în care multe comune întâmpină dificultăți în atragerea constructorilor pentru proiectele cu prețuri stabilite înaintea scumpirii materialelor și a manoperei.

Ajutor lunar pentru cel puțin 50 de copii

Suma de 4,28 milioane de lei reprezintă numai contractul scos acum la licitație pentru executarea lucrărilor. Bugetul eligibil integral al proiectului ajunge la 9.956.343,93 lei. Din această valoare, finanțarea nerambursabilă aprobată este de 9.757.217,05 lei: aproximativ 7,42 milioane de lei provin din fonduri europene, iar 2,34 milioane de lei din bugetul de stat. Contribuția proprie a comunei Trifești este de 199.126,88 lei. Centrul nu este proiectat ca o simplă sală de festivități sau ca un spațiu folosit ocazional. Fișa proiectului prevede o capacitate de minimum 50 de beneficiari pe lună, copii din familii vulnerabile sau din comunități marginalizate.

Clădirea va include spații pentru activități educaționale, culturale, recreative și sportive. Sunt prevăzute ateliere tematice și de creație, activități de lectură și educație nonformală, bibliotecă, resurse digitale și programe de sprijin pentru școală.

Copiii vor putea beneficia și de activități de grup, consiliere socială, educațională și juridică, precum și de acces la un teren de sport multifuncțional. Documentația menționează inclusiv posibilitatea servirii mesei pe durata participării la programele centrului.

Fondurile europene și banii de la bugetul de stat acoperă construirea, dotarea și activitățile asumate în perioada de implementare. După efectuarea plății finale, responsabilitatea menținerii centrului revine comunei Trifești.

Dan DIMA