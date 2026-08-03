* Luiza-Teodora Mihai, de la Colegiul Național Iași, a obținut medalia de argint la IOL 2026 * este al treilea an consecutiv în care eleva ieșeană urcă pe podiumul celei mai importante competiții mondiale de lingvistică

Iașul aduce din nou României o medalie la una dintre cele mai dificile competiții școlare internaționale. Luiza-Teodora Mihai, elevă a Colegiului Național Iași, a câștigat medalia de argint la Olimpiada Internațională de Lingvistică 2026, organizată la București.

Trei ani consecutivi pe podiumul mondial

Medalia obținută în acest an confirmă un parcurs excepțional al elevei de la Colegiul Național Iași. Luiza-Teodora Mihai se află pentru al treilea an consecutiv printre laureații Olimpiadei Internaționale de Lingvistică. În 2024, la ediția organizată în Brazilia, ieșeanca a obținut medalia de aur, cu un punctaj de 61,5 puncte. În 2025, la Taipei, s-a întors în țară cu o medalie de bronz. Argintul cucerit în 2026 completează astfel una dintre cele mai spectaculoase serii de rezultate obținute de un elev ieșean la o olimpiadă internațională.

Luiza-Teodora Mihai este implicată de mai mulți ani în activitățile de lingvistică organizate în cadrul Colegiului Național Iași. Aparticipat la coordonarea Clubului de Lingvistică al colegiului și la organizarea Concursului de Lingvistică „Alexandru Philippide”. În pregătirea sa a fost sprijinită și de profesoara Antonina Bliorț.

România a obținut șapte medalii și două mențiuni

Lotul României a încheiat Olimpiada Internațională de Lingvistică 2026 cu șase medalii de argint, o medalie de bronz și o mențiune de onoare la concursul individual. O altă mențiune a fost obținută la proba pe echipe.

Medaliile de argint au fost câștigate de Elena Păvăloaia, de la Colegiul Național „Sfântul Sava” București, Ana Teodora Grigorie, de la Colegiul Național „Carol I” Craiova, Mihaela Anghel, de la Liceul Teoretic „Alexandru Ghica” Alexandria, Radu-Gheorghe Tănăsescu, de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Alexandru-Ioan Pârv, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, și Luiza-Teodora Mihai, de la Colegiul Național Iași.

Andrei Dragu, elev al Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, a obținut medalia de bronz, iar Tudor Bredan Neag, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, a primit o mențiune de onoare.

Echipa „România Doină” a primit mențiune de onoare la proba colectivă. Toți cei patru membri ai acesteia au obținut și medalii individuale, performanță care a inclus formația României în categoria neoficială a „echipelor de vis”.

Peste 60 de echipe au venit la București

Cea de-a 23-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Lingvistică s-a desfășurat la București, în perioada 26 iulie–2 august 2026, cu participarea a 65 de echipe din 46 de țări. Ceremonia de deschidere a fost organizată la Palatul Parlamentului, în timp ce probele individuală și pe echipe au avut loc la Facultatea de Drept a Universității din București.

Spre deosebire de olimpiadele clasice de limbi străine, concurenții nu trebuie să cunoască limbile folosite în subiecte. Ei primesc fragmente, cuvinte, simboluri sau sisteme de scriere din limbi necunoscute și trebuie să descopere regulile după care acestea funcționează. Probele testează logica, identificarea modelelor, capacitatea de analiză și construirea unor explicații riguroase.

Coordonarea și pregătirea elevilor au fost asigurate de Valentina Cojocaru și Roxana Preda, de la Universitatea din București, de Paul Helmer, cadru didactic asociat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, și de Valeriia Pishchymukha, studentă la RWTH Aachen University și fostă olimpică internațională.

Teona SOARE