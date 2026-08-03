* buruiana care provoacă alergii grave polenizează intens în august * cele mai multe reclamații vin din apropierea Bahluiului, a căilor ferate, a șantierelor și a terenurilor lăsate în paragină * Valea Adâncă și Miroslava se numără printre zonele metropolitane vulnerabile * medicii recomandă începerea tratamentului înaintea polenizării intense

Iașul intră în lunile de vârf ale ambroziei. Polenul plantei poate fi purtat de vânt pe distanțe mari și provoacă strănut, nas înfundat, ochi roșii, tuse și crize de astm. Cele mai multe semnale vin din zonele cu terenuri virane, șantiere și vegetație neîngrijită.

Unde sunt cele mai multe focare

În municipiul Iași, semnalările publice conturează un culoar problematic în apropierea Bahluiului și a liniilor de cale ferată. Ambrozia reapare pe terenurile de pe bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron, bulevardul Chimiei și Splai Bahlui, dar și în Trei Fântâni, Bularga, zona Green Park, strada Fântânilor și pe loturile neîngrijite din Bucium.

Planta se instalează rapid pe suprafețe răscolite de lucrări, la marginea șantierelor, pe rambleele CFR și pe terenurile dintre blocuri ori ansambluri comerciale. În aceste puncte, o cosire făcută târziu sau doar la suprafață nu este suficientă: planta se ramifică și poate înflori din nou.

În zona metropolitană, numeroase raportări vin din Valea Adâncă, în special de pe străzile Pepinierii, Costea Vodă, Cornești și Prunilor. Alte puncte vulnerabile sunt în Horpaz, Valea Ursului și Proselnici, unde cartierele noi alternează cu parcele virane sau foste terenuri agricole. Raportările cetățenilor indică zonele în care problema revine și unde controalele trebuie repetate.

Perioada critică abia începe

Ambrozia polenizează intens în august și septembrie, iar în toamnele calde simptomele pot continua până în octombrie. Polenul foarte fin pătrunde ușor în căile respiratorii. Manifestările obișnuite sunt strănutul repetat, secrețiile nazale apoase, nasul înfundat, mâncărimile, ochii roșii și lăcrimarea. Tusea seacă, respirația șuierătoare și senzația de apăsare în piept pot indica astm alergic. Medicii alergologi avertizează că tratamentul ar trebui început înainte ca planta să înflorească, mai ales în cazul pacienților ale căror simptome se agravează de la un an la altul. Diagnosticul se confirmă prin teste cutanate sau analize de sânge, iar suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască medicația recomandată de medic.

Amenzi de până la 20.000 de lei

Proprietarii terenurilor, administratorii drumurilor, căilor ferate și cursurilor de apă, precum și beneficiarii șantierelor trebuie să distrugă ambrozia până la apariția inflorescențelor și să repete lucrările până la sfârșitul perioadei de vegetație. După avertisment, amenzile sunt între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice și între 10.000 și 20.000 de lei pentru persoanele juridice.

Dan DIMA