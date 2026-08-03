* libertatea de a pleca la drum cu dormitorul și bucătăria după tine nu mai este o vacanță ieftină * la Iași, cinci zile cu autorulota pot trece de 4.500 de lei, înainte de combustibil, camping și taxele de drum

Autorulota pare soluția ideală pentru turiștii sătui de hoteluri scumpe, rezervări rigide și servicii care nu justifică întotdeauna tariful. Calculul arată însă că o vacanță pe patru roți poate costa cât un sejur la un hotel de lux. Economia apare mai ales pentru familiile numeroase, care împart cheltuiala și își pregătesc singure mesele.

Cinci zile cu autorulota trec de 4.500 de lei

Una dintre ofertele disponibile în județul Iași este publicată de un proprietar din Bârnova. Autorulota fabricată în 2025 are cutie automată, șase locuri, aer condiționat staționar, copertină și suport pentru patru biciclete. În perioada iunie–septembrie, tariful este de 150 de euro pe zi, iar vehiculul poate fi închiriat pentru minimum cinci zile. Numai chiria ajunge astfel la 750 de euro. Se adaugă 50 de euro pentru lenjerie și 100 de euro pentru igienizare și consumabile. Totalul urcă la 900 de euro, aproximativ 4.500 de lei, înainte de alimentarea cu motorină și de plecarea din Iași. Clientul trebuie să mai blocheze o garanție de 600 de euro, returnată dacă autorulota este predată fără pagube. Șoferul trebuie să aibă cel puțin 26 de ani și o vechime a permisului de minimum cinci ani. La momentul verificării, vehiculul mai era disponibil începând cu 11 septembrie.

O altă ofertă locală vine de la Smiley Camper, companie din Iași care promovează peste 20 de modele de autorulote. Pe site sunt prezentate vehicule cu tarife „de la 100 de euro”, însă grila de prețuri urcă până la 170 de euro pe zi, în funcție de sezon și de durata închirierii. La costul sejurului se adaugă o taxă de pregătire de 140 de euro.

La tariful maxim, cinci zile costă 850 de euro. Cu taxa de pregătire, factura ajunge la 990 de euro, adică aproape 5.000 de lei, fără combustibil, camping, vignete sau taxe de autostradă.

Campingul adaugă o nouă cheltuială

Casa pe roți nu poate fi oprită oriunde atunci când turiștii au nevoie de curent, apă, dușuri și golirea rezervorului pentru apele uzate. În apropierea Iașului, Camping Turistic A&A din Mogoșești primește corturi, rulote, autorulote și mașini amenajate pentru dormit. Sunt disponibile parcele cu acces opțional la electricitate, punct de apă, toalete, dușuri și instalație pentru golirea toaletelor chimice. Electricitatea este tarifată separat, cu patru euro pe noapte, însă platforma de rezervări nu afișa locuri disponibile și nici un preț complet pentru campare la momentul verificării. Prin urmare, nota de plată nu se oprește la închirierea autorulotei. Se adaugă locul în camping, combustibilul, taxele de drum, parcările și eventualele depășiri ale limitei de kilometri.

Glamping lângă Iași, de la 180 de lei pe noapte

Pentru cei care vor să doarmă aproape de natură, dar nu vor să conducă o casă pe roți, există și variante apropiate de glamping. La Enpi Lake Resort din Dorobanț, o cabană pentru două persoane este afișată la aproximativ 180 de lei pe noapte, fără masă. Cabanele au aer condiționat, frigider, internet și terasă, însă unitățile mici folosesc o baie comună. Bungaloul pentru patru persoane are două dormitoare, baie și chicinetă proprie. La Urșița, în comuna Mironeasa, Glampify Retreat propune patru corturi de glamping și două domuri, alături de ciubăr cu apă sărată, foc de tabără, zone pentru grătar, mic dejun și plimbări cu caii sau trăsura. Autorulota nu vinde economie, ci libertate. Libertatea de a schimba traseul, de a pleca atunci când locul nu mai place și de a nu depinde de recepție, de programul restaurantului sau de fotografiile unei camere care arată mai bine pe internet decât în realitate.

Iar pentru această libertate, turistul poate ajunge să plătească exact cât pentru un hotel scump.

Dan DIMA