* montajele urgente ajung la 1.200–1.500 de lei, față de 500–650 de lei pentru o lucrare standard * în unele cazuri, instalarea costă aproape cât aparatul

Canicula a blocat piața climatizării din Iași. Aparatele se găsesc greu în magazine, iar echipele disponibile imediat sunt tot mai greu de prins. Diferența se vede în preț: un montaj oferit în mod obișnuit cu 500–650 de lei ajunge, pentru comenzile urgente, la 1.200–1.500 de lei.

Tariful urgent este de două ori mai mare

Dublarea nu se aplică tuturor firmelor și tuturor lucrărilor, ci apare la comenzile care trebuie executate imediat. În ofertele locale, manopera standard pentru un aparat de 9.000–12.000 BTU pornește de la 500–650 de lei. Alte anunțuri publicate în Iași în luna iulie indicau tarife de 600 sau 800 de lei.

În schimb, solicitările urgente publicate în această perioadă sunt estimate la 1.200–1.500 de lei. Raportat la un tarif standard de 600 de lei, montajul de 1.200 de lei este exact dublu, iar cel de 1.500 de lei este de două ori și jumătate mai mare.

Prețul mediu al unui montaj este evaluat la aproximativ 600 de lei la nivelul platformelor de servicii, iar în Iași intervalul uzual este de 570–800 de lei. Prin urmare, 1.500 de lei nu este un preț normal de piață, ci un tarif de vârf, justificat prin urgență, traseu mai lung sau acces dificil.

Montajul poate costa cât aparatul

Scumpirea devine mai ușor de înțeles prin comparație cu echipamentul. Un aparat de 12.000 BTU din gama de buget este listat la aproximativ 1.600 de lei. Un montaj urgent de 1.500 de lei reprezintă aproape 94% din valoarea aparatului. Clientul plătește astfel aproximativ 3.100 de lei, deși echipamentul propriu-zis reprezintă doar jumătate din factură.

La o lucrare standard, cu manoperă de 500 de lei și kit de instalare de 300 de lei, costul total ar fi de aproximativ 800 de lei. Diferența până la 1.500 de lei nu vine numai din țevi, console sau perforarea pereților, ci și din disponibilitatea imediată a instalatorului.

Tarife cu peste 70 la sută mai mari

Comparația cu alte perioade arată cât de neobișnuit este tariful de 1.500 de lei. În vara anului 2025, prețul mediu plătit la nivel național pentru instalarea unui aparat era de 868 de lei, cu numai 5,72% mai mare decât în 2024. Tariful urgent întâlnit acum la Iași este cu 73% peste media verii trecute.

Prin urmare, piața nu s-a scumpit uniform cu 100%. S-au dublat mai ales prețurile cerute pentru montajele urgente, în raport cu ofertele standard de 500–650 de lei.

Cererea crește mai repede decât numărul instalatorilor

Explicația este una economică: oferta de aparate poate fi suplimentată rapid din depozite, dar numărul echipelor de montaj nu poate crește de la o săptămână la alta. Cererea pentru instalări a avansat în 2026 cu 59% în mai și cu încă 82% în iunie. Față de iunie 2025, solicitările au fost cu aproximativ 50% mai numeroase.

Fiecare echipă poate executa doar câteva lucrări pe zi. Când cererea depășește această capacitate, timpul instalatorilor devine marfa rară, iar tariful urcă.

Afaceri profitabile, dar nu pentru toate firmele

Robert Sim SRL, companie ieșeană care comercializează și servicii de climatizare, a raportat în 2025 afaceri de aproape 10 milioane de lei și un profit net de 2,1 milioane de lei. Marja netă a fost de aproximativ 21%, iar cifra de afaceri a crescut cu 18%. Datele privesc întreaga activitate a firmei, nu doar aparatele de aer condiționat.

La polul opus, HVAC Consulting Iași a avut afaceri de 907.257 de lei și un profit de 46.892 de lei, adică o marjă de numai 5%. Canicula aduce încasări, dar materialele, salariile, deplasările și sezonalitatea reduc puternic câștigul unor operatori.

Dan DIMA