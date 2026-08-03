La Iași, mașinile noi sunt tot mai rare, dar milionarii nu renunță la Rolls-Royce și Lamborghini!

Piața auto din România continuă să dea semne de slăbiciune, chiar și după lansarea programului Rabla. Datele oficiale arată că înmatriculările de autoturisme noi au scăzut puternic în luna iulie, iar Iașul nu face excepție. Cu toate acestea, într-un paradox tot mai evident, în timp ce tot mai puțini ieșeni își permit o mașină nouă, cei cu venituri foarte mari continuă să investească în automobile exclusiviste, precum Rolls-Royce Ghost și Lamborghini Huracan.

Potrivit datelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, în județul Iași au fost înmatriculate în luna iulie 1.303 autoturisme, față de 1.568 în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă un recul de aproximativ 17%.

Scăderea este și mai pronunțată în cazul autoturismelor noi. Dacă în iulie 2025 au fost înmatriculate 492 de mașini noi, luna trecută numărul acestora a coborât la doar 381, confirmând că piața rămâne într-o perioadă dificilă, în ciuda începerii programului Rabla.

La nivel național, situația este și mai severă. În iulie au fost înmatriculate 11.719 autoturisme noi, cu 28,38% mai puține decât în aceeași lună din 2025, când au fost înregistrate 16.362 de unități.

Electricele câștigă teren la Iași. Dacia revine pe primul loc

În contrast cu scăderea pieței generale, segmentul mașinilor electrice continuă să crească.

La Iași au fost înmatriculate 58 de autoturisme electrice, comparativ cu doar 32 în iulie anul trecut, ceea ce indică un interes tot mai mare pentru mobilitatea electrică.

Topul mărcilor electrice este împărțit între Audi, BYD, Ford și Toyota, fiecare cu câte cinci autoturisme înmatriculate în luna iulie.

După o perioadă în care Volkswagen domina clasamentul județean, Dacia a redevenit cea mai cumpărată marcă la Iași.

În luna iulie au fost înmatriculate: Dacia – 232 de autoturisme, Volkswagen – 179 de autoturisme.

La nivel național, podiumul este format din Dacia – 3.286 unități, Toyota – 1.250 unități, Volkswagen – 803 unități.

Rolls-Royce și Lamborghini, înmatriculate la Iași

Chiar dacă piața scade, automobilele exclusiviste continuă să apară pe șoselele județului.

În luna iulie au fost înmatriculate la Iași un Rolls-Royce Ghost și un Lamborghini Huracan, confirmând apetitul unei categorii restrânse de cumpărători pentru modelele de lux.

De altfel, Rolls-Royce pare să devină o prezență constantă în statisticile județului, aproape în fiecare lună fiind înregistrat câte un exemplar nou.

Specialiștii estimează că efectele programului Rabla ar putea deveni vizibile în lunile următoare, deoarece o parte dintre înmatriculările aferente noilor achiziții urmează să fie operate în perioada legală de înregistrare. Până atunci însă, piața auto continuă să evolueze în două direcții opuse: cererea pentru mașinile noi rămâne redusă, în timp ce segmentul electric și cel al automobilelor de lux continuă să surprindă prin dinamism. Daniel BACIU