* statul pregătește un nou pachet de sprijin pentru crescătorii de ovine, după blocarea exporturilor de animale vii și creșterea costurilor cu motorina * măsurile sunt importante pentru Iași, unde sunt crescute peste 300.000 de oi și capre

Oierii vor primi sprijin din partea statului, iar Guvernul încearcă să găsească noi piețe pentru animalele și carcasele din România. Valoarea ajutoarelor și condițiile de acordare urmează să fie stabilite.

Iașul are peste 300.000 de oi și capre

Pachetul pregătit de Guvern poate ajunge la un număr important de crescători din județul Iași. În fermele comerciale și în gospodăriile populației sunt crescute peste 300.000 de ovine și caprine. Pentru toți, creșterea oilor și caprelor înseamnă venituri din vânzarea mieilor și iezilor, din lapte, brânzeturi, carne și animale de reproducție. De aceea, orice formă de sprijin acordată sectorului are o miză importantă pentru economia rurală a Iașului.

Guvernul pregătește un pachet pentru crescători

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat că Guvernul va prezenta în această săptămână un set de măsuri pentru oierii din România.

Pachetul vine după schemele de ajutor financiar aprobate pentru crescătorii de porci și bovine, în contextul creșterii costurilor provocate de criza din Orientul Mijlociu.

Deocamdată, Guvernul nu a anunțat valoarea totală a programului, suma care ar putea fi acordată pentru fiecare animal, condițiile de eligibilitate sau perioada în care fermierii vor putea depune cereri.

„Venim cu un set de măsuri de sprijin pentru oierii din această țară și vom avea întâlniri pe plan internațional pentru a înlesni exportul, pentru a înlesni vânzările de carcase sau de animale vii în viitorul apropiat”, a declarat Tánczos Barna.

Ajutorul financiar nu este însă singura măsură luată în calcul. Ministerul Agriculturii încearcă să redeschidă piețele externe și să înlesnească vânzările de animale vii, carne și carcase către partenerii comerciali ai României.

Exporturile, blocate până la sfârșitul anului

Comisia Europeană a prelungit până la 31 decembrie 2026 interdicția privind transportul ovinelor și caprinelor din România către statele membre ale Uniunii Europene și către țările din afara spațiului comunitar. Decizia a fost luată după descoperirea unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș.

Restricția se aplică întregii țări, deși focarul a fost identificat într-o zonă delimitată. Ministerul Agriculturii încearcă să convingă autoritățile europene să accepte regionalizarea, astfel încât exporturile să poată fi reluate din județele fără cazuri de boală.

Dan DIMA