UPDATE

„În urma comunicatului emis de Consiliul Concurenței privind investigația referitoare la piața zahărului, Lucsor Impex SRL respinge ferm acuzațiile formulate de către autoritate.

Considerăm că acuzațiile sunt foarte grave, însă nu sunt susținute de probe care să demonstreze existența unei înțelegeri anticoncurențiale sau a unei coordonări a politicii comerciale.

Pe întreaga perioadă analizată, Lucsor a acționat ca distribuitor independent și nu ca un producător, a oferit clienților săi produse la prețuri competitive și a concurat activ pe piață. Relația comercială cu Agrana a fost una verticală, de tip producător-distribuitor, iar stabilirea unui preț de achiziție nu poate fi confundată cu stabilirea prețurilor de revânzare către clienți.

Recunoașterea formulată de Agrana, realizată din motive financiare, potrivit declarațiilor din cadrul audierilor, nu poate constitui o probă credibilă împotriva Lucsor. De asemenea, analiza autorității nu reflectă pe deplin efectele OUG nr. 67/2023, care a plafonat adaosul comercial pentru produse alimentare de bază, inclusiv zahărul, începând cu iulie 2023 până la finalul anului 2026.

Lucsor va contesta decizia în fața instanțelor competente și își reafirmă angajamentul ferm față de respectarea regulilor de concurență și față de un comportament comercial corect și responsabil."

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Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de 52,09 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 10,22 milioane de euro, companiilor Agrana Sales & Marketing GmbH, Agrana România SRL și Lucsor Impex SRL.

AGRANA, considerată împreună cu subsidiara sa din România o singură unitate economică, a primit sancțiunea principală, de 42,18 milioane de lei. Distribuitorul Lucsor Impex a fost amendat cu 9,91 milioane de lei.

Prețul zahărului, stabilit împreună

Potrivit autorității de concurență, AGRANA și Lucsor ar fi decis valoarea elementelor care intrau în prețul zahărului vândut de distribuitor propriilor clienți. Mecanismul ar fi inclus și marja comercială a Lucsor, deși aceasta trebuia stabilită independent. În aceste condiții, prețul practicat de distribuitor urma evoluția celui stabilit de AGRANA. Înțelegerea ar fi urmărit creșterea sau menținerea prețului zahărului peste nivelul care s-ar fi format în condiții normale de concurență.

AGRANA a recunoscut încălcarea Legii concurenței și a beneficiat de reducerea amenzii. În cazul Pfeifer & Langen România, investigația a fost închisă, deoarece nu au fost identificate suficiente dovezi pentru aplicarea unei sancțiuni.

Unica fabrică de zahăr din Moldova este la Roman

Amenda aduce în prim-plan compania care operează fabrica din Roman, județul Neamț, singura unitate activă din Moldova care procesează sfeclă de zahăr. Fabrica este principala destinație pentru producția agricultorilor din estul României, din zona graniței cu Ucraina până spre Galați.

Unitatea are o miză importantă și pentru fermierii din județul Iași. În lipsa fabricii de la Roman, sfecla ar trebui transportată pe distanțe mult mai mari, iar costurile suplimentare ar putea face această cultură nerentabilă.

Dan DIMA